سموم الصباح.. احذر تناول هذه الأطعمة مبكرًا

تلعب الساعات المبكرة من اليوم دورًا رئيسيًا في تحديد الطعام المناسب للجسم والعقل، فعلى سبيل المثال تناول وجبة إفطار سريعة خالية من الأغذية ومليئة بالكربوهيدرات والدهون والسكر يمكن أن يقلل من مستويات الطاقة لدى الشخص ويجعله يشعر بالملل طوال اليوم، وقد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري ويمكن أن يرفع ضغط الدم.

ويساعد تناول وجبة الإفطار السليمة على الشعور بالنشاط والحيوية والإنتاجية، لأن وجبة الإفطار المتوازنة التي تحتوي على كمية مناسبة من البروتينات والفيتامينات والمعادن يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالشبع ويتحكم في حالته المزاجية، وسيتمكن أيضًا من الحد من آلام الجوع حتى وقت الغداء، إذا كان لديه العناصر الغذائية المناسبة في وجبة الإفطار.

وحسب موقع "Hindustan times"، هناك أنواع من الأطعمة التي يجب تجنبها نهائيًا في وجبة الإفطار لأنها تضر الجسم أكثر مما تفيده، ومنها:

القهوة:

شرب القهوة أول شيء في الصباح يمكن أن يزيد من مستويات الكورتيزول، حيث أنه في الصباح يكون الهرمون بالفعل في الجانب الأعلى مع آلية الجسم الطبيعية التي تحاول أن تجعلنا نشيطين، وتناول القهوة سيزيد من هرمون الكورتيزول، ويؤثر سلبًا على التوازن الهرموني، ويزيد من ضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية للجسم، ويعد تناول القهوة بعد الإفطار خيارًا أفضل، إذا كنت لا تستطيع العمل بدون الكافيين.

عصير الفاكهة:

عصائر الفاكهة لا تحتوي على الألياف، وتناولها أول شيء في الصباح يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير يربك الجسم، لذلك يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري وغيره من الاضطرابات الأيضية تناول الفاكهة بدلاً من العصير لحماية صحتهم، ويعتبر عصير الليمون والمياه المنقوع بها الخيار من المشروبات البديلة التي يمكن أن تحل محل كوب عصير الفاكهة صباحًا.

حبوب الإفطار:

في حين أن حبوب الإفطار قد تبدو صحية للوهلة الأولى، إلا أنها في الواقع تكون حبوب معالجة بدرجة عالية وتحتوي على القليل جدًا من الحبوب الكاملة مع نسبة عالية من السكر ولا تحتوى على كمية كافية من الألياف، لذلك فهي اختيار سيئ جدا لبدء الصباح بها.

الفطائر:

قد يكون تناول الفطائر في الصباح خيارًا سريعًا ومريحًا في ساعات الصباح التي تكون مزدحمة، وعندما لا يستطيع الناس في بعض الأحيان التفكير في وجبة إفطار مناسبة لهم ويتناولون أي شيء لمجرد القضاء على الجوع، ولكن يجب معرفة أن تناول هذه الأشياء أولًا في الصباح يمكن أن يمهد الطريق للرغبة في تناول طعام غير صحي طوال اليوم، ويترك الشخص بطاقة أقل وإنتاجية أقل، لذا يجب الحذر.

الشاي:

إن تناول الشاي مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم يمكن أن يضر أكثر مما ينفع تمامًا مثل تناول القهوة، فالجرعات العالية من السكر والكافيين والنيكوتين أول شيء في الصباح، يمكن أن تسبب الحموضة وحرقة المعدة وأيضًا ارتفاع نسبة السكر في الدم.