نصائح مهمة للتغلب على الكحة المستمرة وأبرز أسباب الإصابة

يعاني البعض من متلازمة الكحة المستمرة خصوصاً في فترة الصباح أو في أوقات مختلفة دون معرفة الأسباب الصحية، وعلى المدى البعيد تتسبب الكحة بالتهاب الشعب الهوائية والالتهابات الأكثر خطورة.

لذلك نعرض لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي تهمك لحمايتك من إلتهاب الرئه نتيجة كثرة الكحة المستمرة، وذلك وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل على النحو التالي:

أسباب الإصابة بمتلازمة الكحة المستمرة

1 - نزلات البرد والإنفلوانزا من ضمن أسباب متلازمة الكحة المستمرة.

2 - جفاف الفم أثناء النوم يؤدي إلى الشعور بالتهيج في مؤخرة الحلق والكحة بمجرد الاستيقاظ من النوم.

3 - المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الكحة المستمرة.

4 - إصابة بعض المرضى بحساسية الصدر بسبب الكحة.

5 - أصحاب الجيوب الأنفية خصوصاً في فصل الصيف نتيجة التعرض لاستنشاق الأتربة.

نصائح مهمة للتغلب على الكحة المستمرة

هناك بعض النصائح المهمة التي يمكنك اتباعها للتخلص من التعرض للكحة المستمرة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - تجنب النوم في غرفة مغلقة على الأقل بها نافذة للتهويه.

2 - لا تنسى تناول المشروبات الدافئة ستخلصك من الشعور بالكحة.

3 - ابتعد عن التدخين أو الأمكان التي بها غبار أو عوادم السيارات.

4 - إذا كانت الكحة مستمرة معك لفترة طويلة يجب إستشارة الطبيب بشكل سريع.

5 - في حال الإصابة بحساسية الأنف يجب استخدام بخاخ الأنف قبل النوم.

6 - شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم لتجنب التعرض للجفاف.

أفضل المشروبات التي تعمل على تهدئة الصدر من الكحة

1 - تناول مشروب الليمون بالعسل.

2 - مشروب الزنجبيل من ضمن المشروبات التي تساعد على تهدئه الصدر من الكحة.

3 - احتساء كوب من الشاي الدافئ للحصول على مزيد من الراحة.

4 - الشاي الأخضر له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تعزز نظام المناعة لديك.

5 - مشروب الينسون من ضمن المشروبات المفضلة للكثير يمكن تناوله في فترة الصباح وسيعطيك الشعور بالراحة ويعمل على تهدئه الصدر من الكحة.