أخبار فاتتك| حقيقة التمثال الذى أخذ معه صلاح "سيلفى" والحجار يشعل مهرجان القلعة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك"، إليكم التفاصيل:

حقيقة التمثال الذى أخذ معه "محمد صلاح".. "سيلفى"

وصل عدد المعجبين بصورة الملك المصري كما يلقب ببريطانيا نجم منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح ، والتى نشرها على صفحته الشخصية من داخل المتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن إلى نحو تجاوز المليون إعجاب.

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على الحجار يشعل مهرجان القلعة بالأغاني الوطنية.. والجمهور يرفع أعلام مصر

واصل النجم الكبير علي الحجار، إشعال حفله بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، من خلال مجموعة قوية ومميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

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عمر كمال يقدم أغاني تامر عاشور ومحمد فؤاد بمهرجان العلمين الجديدة

أشعل النجم الشاب عمر كمال حفله المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة من خلال مجموعة مميزة من أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية مثل "بنت الجيران ولغبطيطا" وغيرها من الأغنيات.

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إيلون ماسك يعلن عن تحديثات جديدة على منصة إكس تشمل المكالمات الصوتية والمرئية

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، سيجري تعديلا جديدا على التطبيق يمنح مستخدميه خصائص جديدة لم تكن متوفرة في النسخ السابقة.

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إنجى أبوالسعود تكشف تفاصيل مشاركتها في "سفاح الجيزة" ككاتبة وممثلة

قالت الفنانة إنجي أبوالسعود، إحدى المشاركات في كتابة مسلسل "سفاح الجيزة"، إن موهبة الكتابة موجودة في داخلها من زمان وأقرب لشخصيتها الكوميديا ولكن يستهويها الأشياء الثقيلة في الأفلام و المسلسلات.

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