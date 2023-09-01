الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجى أبوالسعود تكشف تفاصيل مشاركتها فى "سفاح الجيزة" كـ كاتبة وممثلة

الفنانة إنجي أبو
الفنانة إنجي أبو السعود

قالت الفنانة إنجي أبوالسعود، إحدى المشاركات في كتابة مسلسل "سفاح الجيزة"، إن موهبة الكتابة موجودة في داخلها من زمان وأقرب لشخصيتها الكوميديا ولكن يستهويها الأشياء الثقيلة في الأفلام والمسلسلات.

وأضافت “أبوالسعود”، خلال لقائها في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أحداث المسلسل مستوحاه من القصة الحقيقية ولكنهم أخذوا منها الخطوط العريضة وبنوا عليها والباقي كله مبني على خيال المؤلفـ لأن القصة الحقيقة لا يوجد اي شيء عن الظروف قبل الحادث وطريقة تفكير الشخصية وحياتها.

قصة المسلسل فيها شق إنساني كبير

وأكدت أن قصة المسلسل تدور حول جريمة ولكن فيها شق إنساني كبير جدًا، مشيرة إلى أن مشاركتها كممثلة بالعمل جاءت بترشيح من المخرج هادي الباجوري، وقامت بعمل "أوديشن" وتم قبولها.

سفاح الجيزة موهبة الكتابة مشاركتها كممثلة المخرج هادي الباجوري شق إنساني قصة المسلسل

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