الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر كمال يقدم أغانى تامر عاشور ومحمد فؤاد بمهرجان العلمين الجديدة

عمر كمال
عمر كمال

أشعل النجم الشاب عمر كمال حفله المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة من خلال مجموعة مميزة من أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية مثل بنت الجيران ولغبطيطا وغيرها من الأغنيات.

حفل عمر كمال بمهرجان العلمين الجديدة

كما حرص عمر خلال الحفل على تقديم عدد من أغاني النجم محمد فؤاد مثل "أنا لو حبيبك" وغيرها من الأغنيات، كما قدم أغنية أخرى للنجم تامر عاشور "أنت اختارت" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على غناء الأغنيات معه.

بدأ النجم الشاب عمر كمال، قبل قليل، حفله بمهرجان العلمين الجديدة، وسط وصلة رقص من الجمهور على أنغام أغنيته "لغبطيطا".

وحرص عمر كمال على تحية الجمهور الذي حضر الحفل بأعداد كبيرة، مؤكدًا سعادته على المشاركة في المهرجان.

حفل عمر كمال بمهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة حفل عمر كمال النجم الشاب عمر كمال

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