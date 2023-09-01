حقيقة التمثال الذى أخذ معه "محمد صلاح".. "سيلفى"

وصل عدد المعجبين بصورة الملك المصرى كما يلقب ببريطانيا نجم منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الانجليزى اللاعب محمد صلاح والذى نشرها على صفحته الشخصية من داخل المتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن إلى نحو تجاوز المليون إعجاب.

تمثال محمد صلاح

ويوضح الخبير الاثرى مجدى شاكر الخبير الأثري، أن التمثال الذى يقف خلفه النجم محمد صلاح داخلالمتحف البريطانى وهو تمثال يعود إلى الملك رمسيس الثاني، وقد تم سرقه هذا التمثال من مصر وكان يتواجد بمعبد اسمة رمسيون في البر الغربي بالأقصر حتى 1867 وقام قنصل بريطانيا فى مصر وقتها باستدعاء رجل أكروبات بريطاني واستعانة بعدد من رجال الاقصر وقاموا يتكسير التمثال وبعد ذلك تم وضعة على مراكب ونقلها إلى بريطانيا وتم اطلاق عليها “ ممنون الصغير ” ويعتبر من أشهر التماثيل داخل المتحف البريطاني.

كما قام صلاح بوضع صورة للملك سونسرت الثالث من ملوك الدولة الوسطى الذي يأخذ وضع الجلوس بالاضافة الى تصويره إلى بعض الآثار المصرية المتواجدة داخل المتحف البريطاني من موظفين وكتابة داخل الأسر المصرية القديمة .

وأضاف شاكر في تصريحات خاصة للدستور أن مصر لديها عدد كبير من القطع الأثرية داخل بريطانيا فهناك 110 ألف قطعة أثرية داخل المتحف البريطاني و 80 ألف داخل متحف بترى هذا غير 16 ألف قطعة آثار مصرية بكل من متحفي ليفربول واكسفورد على حدة .

يشار الى أن المتحف البريطاني يعيش اصداء اكتشاف سرقة كبرى لعدد من القطع الأثرية والتى تشير المؤشرات الحالية إلى نحو 2000 قطعة أثرية قابله لزيادة وبحسب المتحف البريطانى فان المقتنيات المسروقة عبارة عن مجوهرات ذهبية وأحجار كريمة تعود إلى الفترة ما بين الخامس عشر قبل الميلاد الى القرن التاسع عشر الميلادى ومازالت التحقيقات مستمرة .