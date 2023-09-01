الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ما بين الأغانى الوطنية والرومانسية.. على الحجار فى حالة فنية مميزة على مسرح المحكى (صور)

الفنان علي الحجار
الفنان علي الحجار

أمسية فنية مميزة وقوية، طبعها ما بين القديم والمعاصر، جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، للفنان الكبير علي الحجار.


ورفع حفل الفنان علي الحجار، شعار كامل العدد لأكثر من 5000 شخص، من الجمهور، جاءوا خصيصا لسماع مطربهم المفضل "لايف"، ويتفاعلوا مع الأغاني التي قدمها سواء حديثة أو قديمة.


الجمهور الذي تواجد داخل القلعة اختلفت أعمارهم ما بين الكبير والصغير، والجميع كان يردد كلمات الأغاني التي يغنيها الفنان علي الحجار أثناء تواجده على مسرح المحكي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31.

 

ما بين الأغاني الوطنية والرومانسية.. علي الحجار في حالة فنية مميزة على مسرح المحكي


وقدّم الفنان علي الحجار مجموعة متنوعة من الأغاني الخاصة به، والتي بدأها بأغنية بمتنعوش الصادقين، وهي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، ومن تلحين الموسيقار عمار الشريعي.


وقدم باقة من أروع أغانيه من ضمنها: “على قد ما حبينا”، وهي كانت الأغنية الأولى له والتي قدمه بها الموسيقار الكبير بليغ حمدي للجمهور من خلالها عام 1977، وهي من كلمات الكبير عبد الرحيم منصور، والتوزيع الحالي هو لاشرف محروس، وأغنية ريشة، ومن غير ما تتكلمي والزين والزينة وغيرها من الأغاني.


كما أشعل حماس الجمهور بأغنية "ذئاب الجبل"، والذين ملئوا المكان بالزغاريد والرقص، والتصفيق الحار، بالإضافة إلى غنائه تتر مسلسل جزيرة غمام للفنان أحمد أمين.


وتواجد الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، لتقديم باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني.

 

وقبل نهاية الحفل، امتلأ المسرح بعلم مصر، قدم الفنان علي الحجار، فاصلا من الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور وجعلتهم يرفعون أعلان مصر مثل أغاني “بسم الله وأحلف بسماها وبترابها ودولا مين”، وتفاعل الجمهور بالزعاريد والتصفيق الحار.

 

أقرأ أيضا

 

الفنان على الحجار علي الحجار مهرجان القلعة القلعة أغاني قديمة

الأكثر قراءة

عيار 21 يواصل تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1-9-2023

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الجمعة 1 سبتمبر 2023

تفاصيل وشروط التقديم على وظائف هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة

تقرير هندى: مصر تتطلع إلى مناقشة صفقة القمح مقابل الأسمدة لضمان الأمن الغذائى للبلدين

وزارة التعليم توجه المدارس الدولية بالالتزام بالمصروفات المقررة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال