ما بين الأغانى الوطنية والرومانسية.. على الحجار فى حالة فنية مميزة على مسرح المحكى (صور)

أمسية فنية مميزة وقوية، طبعها ما بين القديم والمعاصر، جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، للفنان الكبير علي الحجار.



ورفع حفل الفنان علي الحجار، شعار كامل العدد لأكثر من 5000 شخص، من الجمهور، جاءوا خصيصا لسماع مطربهم المفضل "لايف"، ويتفاعلوا مع الأغاني التي قدمها سواء حديثة أو قديمة.



الجمهور الذي تواجد داخل القلعة اختلفت أعمارهم ما بين الكبير والصغير، والجميع كان يردد كلمات الأغاني التي يغنيها الفنان علي الحجار أثناء تواجده على مسرح المحكي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31.

ما بين الأغاني الوطنية والرومانسية.. علي الحجار في حالة فنية مميزة على مسرح المحكي



وقدّم الفنان علي الحجار مجموعة متنوعة من الأغاني الخاصة به، والتي بدأها بأغنية بمتنعوش الصادقين، وهي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، ومن تلحين الموسيقار عمار الشريعي.



وقدم باقة من أروع أغانيه من ضمنها: “على قد ما حبينا”، وهي كانت الأغنية الأولى له والتي قدمه بها الموسيقار الكبير بليغ حمدي للجمهور من خلالها عام 1977، وهي من كلمات الكبير عبد الرحيم منصور، والتوزيع الحالي هو لاشرف محروس، وأغنية ريشة، ومن غير ما تتكلمي والزين والزينة وغيرها من الأغاني.



كما أشعل حماس الجمهور بأغنية "ذئاب الجبل"، والذين ملئوا المكان بالزغاريد والرقص، والتصفيق الحار، بالإضافة إلى غنائه تتر مسلسل جزيرة غمام للفنان أحمد أمين.



وتواجد الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، لتقديم باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني.

وقبل نهاية الحفل، امتلأ المسرح بعلم مصر، قدم الفنان علي الحجار، فاصلا من الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور وجعلتهم يرفعون أعلان مصر مثل أغاني “بسم الله وأحلف بسماها وبترابها ودولا مين”، وتفاعل الجمهور بالزعاريد والتصفيق الحار.

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