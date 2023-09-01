الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مفاجأة.. أغنية وطنية تجمع على الحجار بالكينج تطلق خلال أيام

على الحجار
على الحجار

كشف النجم الكبير علي الحجار عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أغنية وطنية جديدة يقدمها على طريقة الدويتو مع الكينج محمد منير، تطلق خلال الأيام القادمة في حب مصر.

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة

وقال "الحجار"، في تصريحات لشبكة تليفزيون الحياة عقب حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء إنه خلال الفترة الماضية تم تسجيل الأغنية وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان عزيز الشافعي مؤكدا أنها تضم مدرستين للغناء وسيكون بها “تركاية حلوة” على حد تعليقه ورفض الإفصاء عن اسمها حاليا.

ورفع الآلاف من جمهور حفل الفنان علي الحجار، علم مصر، وذلك أثناء غناء الفنان علي الحجار ميدلي أغاني وطنية، في مشهد مليء بالفرحة برفع العلم المصري، والذي بثته قناة الحياة مباشر ضمن ليالي مهرجان القلعة.

وغنى الفنان علي الحجار ميدلي أغاني وطنية، شملت أغنية خلي السلاح صاحي، وحلوة بلادي، رافعين رايات النصر، ورفرف علم مصر بين أحضان القلعة.

ووقف الجمهور الذي تواجد خصيصا من أجل الفنان علي الحجار، داخل مسرح المحكي في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ 31، يرقص على أنغام أغنية "عم بطاطا".

وتفاعل الجمهور بالزغاريد والتصفيق الحار والرقص على أنغام الأغنية التي امتلأت بالبهجة والسعادة، والتي كان يرددها الجمهور رفقة الفنان على الحجار، الذي لم تغيب عنه ابتسامته بسبب سعادته البالغة بتواجده أكثر من 5000 شخص من أجل الفنان علي الحجار.

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