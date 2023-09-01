وول ستريت جورنال: تباطؤ الاقتصاد الصينى يضر بالعاملين بشحن البضائع

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن تباطؤ الاقتصاد الصيني وتقلص نشاطه التجاري يضر بالعاملين بمجال شحن البضائع وأصحاب سفن الشحن التي تغذي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالمواد الخام التي يستخدمها في التصنيع.

وأكدت الصحيفة أن تقلص النشاط التجاري يؤدي إلى معاقبة ناقلات البضائع السائبة التي تغذي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالمواد الخام التي يستخدمها في التصنيع، مع انخفاض الأسعار التي يتقاضاها أصحاب السفن هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ أشهر.

ومما يثير القلق بشكل خاص القطاع العقاري المتعثر في الصين، وهو أحد أكبر المحركات لشحنات خام الحديد المنقولة بحرًا.

ويقول الخبراء إن القطاع العقاري يواجه انتعاشًا طويل الأمد، ما لم تتدخل بكين.

وقال باسل كاراتزاس، الرئيس التنفيذي لشركة كاراتزاس مارين أدفايزرز ومقرها نيويورك: "الضعف العام والانفصال عن الغرب والقروض المعدومة للمطورين يعني على الأرجح أن التعافي الذي تقوده الصين لن يحدث".

وانخفضت أسعار الشحن اليومية للسفن ذات الحجم الكبير، وهي أكبر ناقلات البضائع السائبة، هذا الأسبوع إلى أقل من 10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ بداية يونيو، حيث انخفضت بنسبة 40% منذ بداية أغسطس وأقل بنسبة 27% مقارنة بالأسبوع السابق.

وانخفض مؤشر البضائع السائبة الجافة، الذي يقيس تكلفة نقل البضائع العامة، بأكثر من 18% منذ بداية العام، وتعد الرؤوس هي الأكثر عرضة للخطر، حيث تشكل الصين ثلثي تجارتها، بشكل عام، تشكل الصين حوالي نصف السوق العالمية للسائبة الجافة.

ويقول أصحاب السفن إنه لا توجد محركات عالمية أخرى لتحل محل الصين في عمليات الإبحار السائبة الجافة، فقد ضعفت سوق صادرات الحبوب من البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاقية دولية سهّلت الصادرات الأوكرانية ثم هاجمت بعد ذلك منشآت الموانئ في البلاد، وتعتبر بقية دول آسيا وأوروبا أسواقًا ضعيفة لسفن نقل البضائع السائبة الجافة.

وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال شحن البضائع السائبة الجافة، الذي تدير شركته أكثر من 100 سفينة: إن الصين تتعثر، لذا ما لم تتحسن بقية دول العالم، فإن آفاق البضائع السائبة الجافة لا تبدو جيدة، فلسنوات عديدة، كانت الاستثمارات الصينية التي قادت الناتج المحلي الإجمالي في قطاع العقارات والبنية التحتية. لم يعد هذا مفيدًا لأنهم حصلوا على الكثير منه.

وأضاف: لقد أخطأت الصين توقعاتها الاقتصادية على نطاق واسع حتى الآن هذا العام. نما اقتصادها بوتيرة سنوية 6.3% في الربع الثاني، وهو أقل من النمو الذي توقعه المحللون بنسبة 7%، انخفض الاستثمار في التطوير العقاري في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 8% على أساس سنوي.

وما يزيد من مشاكل السوق التأخير في قناة بنما بسبب الجفاف الشديد الذي دفع السلطات إلى قطع معابر السفن، ووتتراكم العشرات من شاحنات نقل البضائع السائبة على مدخلي الممر المائي في انتظار مرور أسابيع.