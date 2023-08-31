صفاء النجار: الإمبراطورة "ماريا تيريزا" أقدر الحكام في تاريخ النمسا

كشفت الدكتورة صفاء النجار، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، عن رحلتها مؤخراً لمدينة فيينا عاصمة النمسا.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "أتاحت لي رحلتي إلى فيينا زيارة متحف فرويد التي عاش فيها من ميلاده حتى رحيله للندن، ومن المعالم الجميلة التي تعكس عظمة الإمبراطورية النمساوية قصر شمبرون والذي يعني ينابيع الماء وأصبح مقر صيفي للامبراطورية النمساوية، وهو واحد من أهم القصور الثقافية في النمسا وأحد أهم مناطق الجذب السياحي الرئيسية".

وتابعت: "القصر يجذب ملايين السياح وفي ديسمبر تم وضعه على قائمة التراث الثقافي لليونكسو، والقصر بـه1441 غرفة لكن المسموح بزيارته فقط 41 غرفة".

وأشارت إلى أن أكثر اسم تردد خلال زيارتها للنمسا اسم الإمبراطورة ماريا تيريزا والتي حكمت النمسا من عام 1740 وكان عمرها 32 سنة وحتى عام 1780.

وأوضحت أن تيريزا كانت إمبراطورة رومانيا المقدسة القرينة وهي بحكم القانون كانت ملكة للمجر، وكان لها نفوذ قوي في الشئون الأوروبية، وهي واحدة من أحكم وأقدر الحكام في تاريخ النمسا، وعملت إصلاحات اقتصادية كبيرة للإمبراطورية.