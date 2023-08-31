صفاء النجار: فيينا مدينة الأنس والأغنام وهي روضة من الجنة

قالت الدكتورة صفاء النجار، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، إنها زارت فيينا عاصمة النمسا الفترة الماضية، موضحة أن الزيارة لم تكن صدفة ولكن لرغبة تكونت لديها عبر سنوات طويلة.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن فيينا ارتبطت في أذهان الجميع بأغنية ليالي الأنس للمطربة أسمهان للشاعر أحمد رامي ولحن فريد الأطرش.

وأشارت إلى أن الأغنية جعلت من فيينا مدينة للأنس والأغنام، والمدينة في نفسها روضة من الجنة، موضحة أن فيينا في أغنية الشاعر أحمد رامي من نسج خيال الشاعر لأن فيينا رغم سحرها وجمالها وأنها عاصمة للموسيقى والأغنام في العالم.

وأكدت أن فيينا في وقت كتابة الأغنية كانت خاضغة للحكم النازي في الحرب العالمية الثانية، وكانت الجيوش تتراجع وتتلاقى الهزائم، وبدأت فيينا تتعرض للقصف من الحلفاء، وبدأ الشاعر رامي يكتب عن فيينا التي في خياله.