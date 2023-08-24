الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفاء النجار: العلاقة بين مصر والإمارات فريدة من نوعها مهما عصفت الأزمات

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

كشفت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، عن أهمية مهرجان مؤسسة اليابان في القاهرة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،:" مؤسسة اليابان في القاهرة أطلقت منذ أغسطس مهرجان السينما اليابانية المستقل 2023 والذي يسلط الضوء علي صالات السينما الصغيرة التي تدعم الثقافة السينمائية في اليابان بجانب كون انتاج اليابان العديد من الأفلام المتنوعة والمتعددة التجارية التي يتم إنتاجها بميزانيات ضخمة عالية".

وأضافت أن هناك أفلاما أخري تصنع بميزانيات محدودة والتي يريد صناعها توصيل رسالة قوية للعالم، لذلك يتم إتاحة هذه الأفلام في جميع أنحاء اليابان بتوصيات من النقاد السينمائيين الدوليين ومديري المهرجانات في العالم.

وعن العلاقة بين مصر والإمارات، أوضحت أن العلاقة بين مصر والإمارات العربية المتحدة فريدة من نوعها والتي مهما مرت المنطقة بأزمات، ستظل العلاقات قوية مع الإمارات وممتدة في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن أكثر مجال الثقافة، وأن البرنامج تواجد في حفل تكريم الطلاب الفائزين في تحدي القراءة العربي بتنظيم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم لتشجيع القراءة في العالم العربي.

اطياف صفاء النجار مؤسسة اليابان مهرجان السينما اليابانية الحياة

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