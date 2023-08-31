الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الأوبرا يهدون "زى الهوا" لجمهور القلعة فى يومه السادس

مهرجان
مهرجان

أشعلت فرقة نجوم الأوبرا اليوم الخميس، مسرح المحكي في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات اليوم السادس بمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31 بباقة من أروع الأغاني التي قدمها العندليب الأسمر الراحل الفنان عبد الحليم حافظ.

وقدمت الفرقة أغنية "حاجة غريبة" لعبد الحليم، والراحلة الفنانة شادية، وأغنية يا واحشني، وجانا الهوى، وبتلومني ليه، ونعم يا حبيبي نعم، وغيرها من أروع اغاني الفنان عبد الحليم حافظ.

وأهدت الفرقة جمهور القلعة أغنية “زي الهوا” وهي أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وصفق الجمهور متفاعلا مع الأغاني.

وتفاعل الجمهور مع الأغاني التي قدمتها الفرقة، معربين عن سعادتهم وانسجامهم مع الأغاني التي قدمت على مسرح المحكي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ 31.

 

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء


يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي  ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

جمهور القلعة مهرجان القلعة فرقة الاوبرا عبد الحليم حافظ

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