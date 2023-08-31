هالاند: لا أغضب من صراخ جوارديولا.. والأفضل في أوروبا تحفزني

عبر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2023.



رسميًا.. إرلينج هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2023





وحقق إرلينج هالاند صاحب الـ23 عامًا جائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب زميله البلجيكي كيفن دي بروين، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي وكأسي الاتحاد الانجليزي ورابطة الأندية المحترفة بالإضافة لبطولة السوبر الأوروبي.



وقال إرلينج هالاند في حفل تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ضمن جوائز الأفضل في العام والذي أقيم في مدينة موناكو الفرنسية: "إنه شرف لي أن أتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، هناك الكثير من المواهب في أوروبا حققوا هذه الجائزة ولهذا أنا ممتن للغاية لكل من صوت لي".



وأضاف إرلينج هالاند: "لدينا فريق لا يصدق في مانشستر سيتي ولم يكن من الممكن أن أتوج بهذه الجائزة بدون دعم زملائه ومدربي وفريق العمل في النادي؛ لقد كان موسمًا لا يصدق لنا جميعًا ولي بشكل شخصي بعد التتويج بالثلاثية والفوز بالدوري الانجليزي لأول مرة وتحقيق دوري أبطال أوروبا كان شعورًا رائعًا ونحن جميعًا نريد تكراره هذا الموسم".



وأردف: "بالطبع أشعر بإحساس جيد ما أكثر منذ ذلك يمكنني أن أقول، فُزت بالثلاثية وأنا في سن الـ22 والآن أرفع حُلمي منذ أن كنت طفلًا، أنا سعيد للغاية".

وبسؤاله عن الطريقة التي يمكن إيقافه بها رد: "لا يجب أن تسألني سؤالًا كهذا".



واستكمل: "يجب أن نكون أكثر استعدادًا وأكثر حدة وبالنسبة لي إنه حافز وأنا جاهز للمحاولة وتقديم كل مالدي من أجل خوض موسم عظيم، سأبذل قصارى جهدي بالطبع، الأمر يتعلق بالحافز وإبقاء الذهن صافيًا، أعتقد أن المزيد من العيون ستتجه إلينا بعد الفوز بكل شيء".



وأنهى إرلينج هالاند تصريحاته: أحيانًا بيب جوارديولا يكون مخيفًا بعض الشيء ولكن مرة أخرى ألفي هالاند يمكنه أن يكون مخيفًا، ولكن لا أشعر بالضيق حينما يصرخ إلي جوارديولا، إنه يحاول أن يدخل شيئًا إلى عقلي لم يكن بداخله، إنه يعجبني ولا أشتكي من ذلك لأنه يريد جعلي أفضل ولهذا لا أشتكي، أتجادل مع أبي كثيرًا، وخُضنا الكثير من اللحظات الجيدة سويًا ولهذا أنا لا أشتكي منه أيضًا".