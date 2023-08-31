مع انتهاء «أحد الأون لاين».. كيف يرى موظفوا مصر تجربة العمل عن بعد؟

في السادس من أغسطس، بدأت الحكومة بقطاعتها المختلفة تجربة العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، في محاولة لتخفيف الأحمال على محطات توليد الكهرباء، بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته درجات الحرارة في مصر، الذي ترتب عليه ارتفاع طبيعي في معدل استهلاك الكهرباء.

بعد شهر تقريبًا من بدء هذه التجربة، قررت الدولة إنهاءها، فدرجات الحرارة في طريقها للاعتدال وأزمة الكهرباء شارفت على الانتهاء هي الأخرى، وبحلول الأول من سبتمبر تعود جميع القطاعات إلى أعمالها بالمصالح الحكومية.

هذه التجربة الفريدة كان لها صدى واسع بين جميع موظفي الدولة الذين خاضوا تجربة العمل عن بعد، وتباينت أرائهم فيها بين مؤيد ومعارض.

شيماء محمد الصديق، مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بديوان محافظة الدقهلية، قالت إنها بحسب طبيعة وظيفتها وإدارتها لعدد كبير من الموظفين الذين يعملون بالديوان، كان لزامًا عليها الحضور في أيام العمل الرسمية ولم تتعرض لتجربة العمل من المنزل يوم الأحد الذي أقرته الحكومة، لكنها بالطبع راقبت أداء الموظفين الذين يعملون معاها طوال هذه المدة.

وأكدت شيماء لـ"الدستور" أن الضرورة التي أدت إلى مثل هذا الإجراء أجبرت الدولة على تخفيف الأحمال ومن ثم أعداد الموظفين خاصة أولئك الذين يتعاملون مع الجمهور، وعلى الرغم من ذلك فإن انتهاء الأزمة سريعًا وعودة العمل إلى مساره الطبيعي هو أفضل بكثير من تجربة العمل بعد، يكون أداء الموظفين فيها أعلى وأقرب إلى تنفيذ المهام المطلوبه منهم.

من جانبها، تختلف سارة على، مدرسة تربية رياضية بإحدي مدارس قرى بني سوف، حيث كانت تتمنى لو أن الإشاعة التي تم بثها حول مد تجربه العمل عن بعد، هي أخبار صحية وليست أشاعة.

واقترحت في تصريحات لـ"الدستور" أن يصبح هذا الإجراء أمرًا طبيعيًا ودوريًا وليس تجربة استثنائية، بأن يتحول يوم الأحد إلى يوم عمل عن يعد، أو بطاقة قدرها 25% من إجمالي أعداد الموظفين للحد الذي يكفي للتعامل مع الجمهور ولا يضر بمصالحهم، أو حتى في القطاعات التي تسمح بذلك.

وأضافت مدرسة التربية الرياضة، أن مهنة التدريس من المهن التي يصلح من خلالها القيام بذلك، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم لا يمتلكون جدول يوميًا للحصص ومع ذلك يضطرون للذهاب إلى المدرسة في كل أيام الأسبوع، وكذلك مضطرين أيضًا للذهاب في أيام الإجازات السنوية للطلاب.

ومن جانبه خاض السيد علي، موطف بهيئة التأمين الصحي، تجربة محاولة الحصول على إمضاء من مديريه للحصول على إجازة طويلة.

يقول علي لـ"الدستور" إنه خرج صباح يوم الأحد قاصدًا المحافظة حتى يحصل على عدد من الإمضاءات اللازمة للحصول على إجازة مدتها ثلاثة أشهر، لكنه تفاجأ أن الغالبية العظمى ممن يلزم حصوله على توقيعهم في المنزل جراء هذه التجربة.