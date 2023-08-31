منتخب مصر لكرة السلة يهزم الأردن ويدعم حظوظه في التأهل لدورة باريس الأوليمبية

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوزا مهما على المنتخب الأردني بنتيجة 85 -69 في مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين في بطولة العالم التي تستضيفها الفلبين واليابان وإندونيسيا خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل.

تبادل الفريقان التسجيل في بداية الفترة الأولى وتعادلا 10 -10 ثم تقدم منتخب مصر 18 -11 وانهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 22- 14.

وفي الفترة الثانية واصل منتخب مصر تقدمه 29 -18 و38 -25 لكن الأمور انقبلت تماما وحتى نهاية الفترة سجل منتخب الأردن 11 نقطة مقابل 4 نقاط فقط لمنتخب مصر الذي تقدم في نهاية الفترة الثانية بنتيجة 40- 36 .

تقارب النقاط أعاد منتخب الأردن للمباراة ونجح في التعادل 44- 44 في الفترة الثالثة ثم تقدم منتخب مصر 59 – 55 وأنهى الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 59 -55 ..وفي الفترة الرابعة تقلص الفارق إلى نقطة واحدة لصالح منتخب مصر 67 – 66 ثم زاد الفارق إلى ست نقاط 73 -66 وقبل النهاية بدقيقة و20 ثانية كان التقدم لمنتخب مصر 75 -69 واستمر التقدم حتى انتهاء المباراة بفوز الفراعنة 85 – 69 .

الفوز مهم للفراعنة في ظل الصراع الشرس مع أنجولا وجنوب السودان وكوت ديفوار والرأس الأخضر على التأهل لدورة باريس الأوليمبية 2024 وزاد من قيمة الفوز أنه تحقق بعد هزيمة الرأس الأخضر أمام فنلندا بنتيجة 77 -100 وهزيمة أنجولا أمام الصين بنتيجة 76- 83 وخسارة كوت ديفوار أمام لبنان 84 -94 وفوز جنوب السودان على الفلبين 87 -68 .

الكندي روي رانا، المدير الفني لمنتخب مصر، اختار 12 لاعبًا للمشاركة في البطولة وهم: عمرو الجندي وآدم موسى وأنس أسامة وإيهاب أمين وباتريك وخالد عبدالناصر ويوسف شوشة وعاصم مرعي وعمر طارق وعمر هشام وعمرو زهران وكريم حاتم.