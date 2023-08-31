انهيار واجهة منزلين فى كفرة مليم بمدينة طنطا دون وقوع إصابات

تعرضت حارة كفرة مليم، التابعة لمنطقة تل الحدادين في حي ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، إلى حادث انهيار واجهة منزلين من المنازل القديمة، وتدخلت العناية الإلهية ولم تقع أي إصابات في هذا الحادث المروع.

فور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية على الفور، وتوجهت إلى مكان الحادث، وتم إبلاغ شرطة النجدة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبمجرد وصول القوات الأمنية إلى المكان تم إقامة كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع الوصول إليها حفاظاً على سلامة المارة، كما تمت معاينة المنازل المنهارة من قبل لجنة هندسية من حي ثانٍ طنطا.

وبعد التحقيق والتحري، تبين أن المنازل التي انهارت كانت خالية من السكان في الوقت الحالي، مما أدى إلى عدم وقوع إصابات بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ، ومن المتوقع أن يتم استصدار قرار إزالة للمنازل المتضررة لضمان سلامة السكان القريبين.

وعلى صعيد آخر، تعد الحوادث المماثلة لانهيار المباني القديمة مسألة ذات أهمية قصوى. وتكثر في بعض المناطق المعتمدة على المباني القديمة التي تفتقر إلى الصيانة اللازمة. وتأتي هذه الحوادث كتذكير حقيقي بأهمية الاهتمام بسلامة المباني القديمة وإجراء الصيانة الدورية لها، وذلك لحماية حياة السكان والمرتادين في تلك المناطق.

وفي الختام، يجب أن نشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية فورية للتحقق من سلامة المباني القديمة وتوفير الصيانة اللازمة لها، لضمان سلامة السكان والحد من وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.