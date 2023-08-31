ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي دور ثاني موعد إعلان نتيجتهم للعام 2023 رسميًا، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي.

وبالتزامن مع اقتراب موعد إعلانها زاد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ونقدم لكم كم خلال هذه السطور رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني:

رابط وزارة التعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي دور ثاني 2023

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم الدور الثاني للعام 2023 يوم السبت الماضي الذي وافق 19 أغسطس، واستمرت 10 أيام وانتهت يوم الثلاثاء 29 أغسطس، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة حتى يتسنى للطلاب التقديم على التنسيق بالمرحلة الثالثة.

ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالضغط على هذا الرابــط.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي دور ثان:

من المتوقع الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجمع النتيجة، ويكون موعدها خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي عام 2023 دور ثاني برقم الجلوس:

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط هنـــــــا.

ثم يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

والضغط على كلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثان.

ويليه خطوة إدخال رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على عرض النتيجة.

ثم يجب على الطالب الذهاب إلى المدرسة وإعطاء الاسم ورقم الجلوس الخاص به للموظف المختص بالمدرسة حتى يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.