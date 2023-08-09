الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

مع إعلان نتيجة الثانوبة العامة ورسوب بعض الطلاب، حرص أولياء الأمور على معرفة موعد بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد إعلان وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023

وتنشر "الدستور" جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وموعد بدء الامتحانات وانتهاءها.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم بمصر والتعليم الفنى، عن موعد بداية امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة 2023، منوهاً أنه سوف يتم بدء امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة 2023 بداية من "يوم السبت" 19 أغسطس 2023.

واعتمد وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 الدور الأول يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023، وبلغت نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 نحو حوالي 78.8%، بالإضافة لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في مصر موعد بدء تسجيل طلبات التظلمات للثانوية العامة 2023، منوها أنه بدءًا من يوم الخميس القادم الموافق 3 أغسطس 2023 سوف يتم فتح باب التظلمات للثانوية العامة 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

  1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.
  2. كتابة رقم الجلوس.
  3. الضغط على متابعة.
  4. وسوف تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

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جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

  • يوم السبت 19 أغسطس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي  اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
  • يوم الاثنين 21 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
  • يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت 26 أغسطس: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا.
  • يوم الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
  • يوم الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
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