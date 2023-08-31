56 ألف منتفع بمبادرة "100 يوم صحة" بالبحر الأحمر

أعل الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن نشاط وأعمال مبادرة 100 يوم صحة في نطاق المحافظة، من خلال عمل فرق الرعاية الصحية، في إطار المبادرة الرئاسية بالمصالح الحكومة والمراكز الطبية والنوادي والعيادات المتنقلة بالمحافظة.

وكشف العربي عن أنه تم تنفيذ 1848 ندوة توعوية تثقيفية، حققت توعية أكثر من 61853 شخصا، بإشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال، منسق عام المبادرة بالمحافظة، مؤكدًا أن الفرق الطبية في أستمرت في تقديم خدماتها على مدار الفترة الماضية، حيث انتشرت في المصالح الحكومية والنوادي وغيرها، وتم تكثيف الفحوصات الطبية والكشوفات الصحية وتقديم العلاج والمتابعة للمرضى، وفقًا لخطة المبادرة.

أهداف مبادرة “100 يوم صحة”

وأوضح أن مبادرة "100" يوم صحة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، وقد تم تدريب الفرق الطبية لضمان جودة الخدمات المقدمة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحيًا للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، وتقديم الخدمات من خلال فرق ثابتة ومتنقلة، بالإضافة إلى القوافل الطبية والأنشطة التوعوية. لتأتي المبادرة كجزء من جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد وكيل صحة البحر الأحمر أنه بجانب أعمال المبادرة يتم تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم حتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف أن إنجازات مبادرة 100 يوم صحة تعكس تأكيد التزام واستمرارية الحكومة في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين، وضمان صحتهم وسلامتهم.