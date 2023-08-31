انطلاق فعاليات الأسبوع السادس للحوار الوطنى.. الأحد

يستأنف الحوار الوطني جلساته الأحد المقبل، ضمن جدول أعمال الأسبوع السادس للحوار، بانعقاد جلسات المحور السياسي، حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية في جلستين "قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية- الحوكمة المالية والإدارية- دور لجنة الأحزاب"، وبالتوازي تناقش الجلسة الثانية للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير".

مناقشة ملفات المحور الاقتصادى

وتعقد يوم الثلاثاء، الموافق 5 سبتمبر 2013، 4 جلسات ضمن ملفات المحور الاقتصادي، جلستان منها للجنة التضخم وغلاء الأسعار حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين".

كما سيتم مناقشة "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، فيما تناقش لجنة الصناعة "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".

فيما تعقد يوم الخميس، الموافق 7 سبتمبر، 4 جلسات ضمن المحور المجتمعي، حيث تخصص جلستان للجنة الثقافة والهوية الوطنية لمناقشة "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية"، فيما تخصص جلستان للجنة الشباب لمناقشة قضية "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".

مناقشة قضايا المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى الأسبوع المقبل

وقال مجلس الأمناء: بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها للسيد رئيس الجمهورية، نستكمل مسيرتنا ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد، وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".