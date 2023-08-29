الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: استجابة الرئيس للتوصيات زادت من المسئولية الضميرية على المشاركين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حين استجاب لتوصيات الحوار الوطني، زاد من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.

 وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة قضايا نوقشت وخرجت بتوصيات وقضايا نوقشت مثل الدين العام واستغرقت جلستين، لكن مازال هناك أبعاد لها لم تغطيها المناقشات، فبالتالي ستحتاج لمناقشات مرة أخرى في جلسات عامة، مثل قضية الحبس الاحتياطي والنقابات المهنية والتضخم وغلاء الأسعار والتمكين السياسي للشباب. 

 القضايا ليست محددة سلفا

ولفت إلى أن القضايا ليست محددة سلفا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، مثلا قضية الوصاية على المال لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التليفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهنا نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من 113 قضية.

ضياء رشوان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي استجاب لتوصيات الحوار الوطني المسئولية الضيمرية مجلس الأمناء

مواد متعلقة

ضياء رشوان: "الحوار الوطنى كيان مؤسسى ويهمه المصلحة الوطنية"

ضياء رشوان يكشف أهمية تنظيم الحوار الوطنى فى صياغة مخرجاته وتقليل الصعوبات

ضياء رشوان: مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى هى التى أُرسلت للرئيس

تعليم الشيوخ: توجيهات الرئيس لدعم المشروعات الصناعية استجابة لمخرجات الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

محللون: زيارة البرهان لمصر تسهم فى إطفاء الحرب المستعرة بالخرطوم

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

"أنابيب البترول" تدرس مشروع تجديد خط "بني سويف/ أسيوط" (صور)

موعد بدء الدراسة 2023 الرسمي في الجامعات والمدارس

تبدأ الثامنة صباحاً.. مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023

الباز: أتحدى أحمد طنطاوى أن يدين الإخوان ويصفها بالجماعة الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟