2 سبتمبر.. قناة الحياة تنقل حفل وليد توفيق بمهرجان القلعة حصريًا

تنقل قناة الحياة، حصريا، حفل النجم وليد توفيق وفرقته الموسيقية على الهواء ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، وذلك يوم السبت الموافق 2 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وفى العاشرة مساء يقدم وليد توفيق باقة من أعماله الخاصة الشهيرة منها "أسهر، أصحاب السعادة، أصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، أنا مش حمل الليالي وهابي بيرث داي تو يو".

حفلات يوم السبت بالمهرجان

ومن المقرر أن يُقام ثلاث حفلات مساء السبت، ففي الثامنة مساءً يقدم عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات، إضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة، منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلي إسكندراني، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

وفي التاسعة مساء يتغنى كورال كلية التربية الموسيقية صوت العاصمة بمجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين، التي تناولت عددا من القضايا الاجتماعية منذ عقود.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.

بالإضافة إلى حفلات كل من وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.