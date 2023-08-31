أحمد جمال ومصطفى شوقى يطربان جمهور مهرجان القلعة بـ"ميدلى" لأغانى الزمن الجميل

أشعل الثنائي الفنان أحمد جمال والفنان مصطفي شوقي مسرح المحكي في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بـ"ميدلي" لأغاني الزمن الجميل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ31، رافعين شعار كامل العدد، في حفل أمس الأربعاء.

وغني كل منهما اللون المناسب له ولصوته، حيث كانت الحفلة الأولى للفنان مصطفي شوقي، الذي يظهر للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القلعة، وبدأ في الظهور على مسرح المحكي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء، وقرر الغناء للفنان الكبير مدحت صالح أغنية "وحشتوني"، وغناء أغنية الكينج محمد منير التي تحمل اسم "حارة الساقيين"، وأغنية "أما براوة" للراحلة نجاة الصغيرة وأغنية سلطان أهل الهوى لملك الأغنية الشعبية محمد عدوية.

أحمد جمال يقدم باقة من أروع الأغاني القديمة

وفي سياق متصل، قدم الفنان أحمد جمال الأغانى التي أحبها الجمهور، الذي حضر حفله الذي بدأ في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء ضمن فعاليات اليوم الخامس بمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ31، ولتكون هذه المرة هي السابعة له على التوالي في المهرجان.

وغنى الفنان أحمد جمال أغنية "مسا النور والهنا" للراحلة الفنانة الجزائرية وردة، وأغنيتى جبار وكامل الأوصاف للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وتفاعل الجمهور بحماس مع هذا المديلي الذي أعاد لهم الزمن الجميل بأغانيه المميزة التي ما زالت لها بهجتها مع الجمهور، ويكون نجوم الزمن الجميل هم الحاضر الغائب بمهرجان القلعة الدولي.

فعاليات يوم الخميس بمهرجان القلعة

يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يكون الفنان علي الحجار لديه حفل، يبدأ في تمام الساعة العاشرة على مسرح المحكي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ31.

وسيغني الفنان على الحجار باقة من أروع الأغاني بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها "في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا، بوابة الحلوانى وغيرها".

اقرأ أيضًا

الفنان أحمد جمال

الفنان أحمد جمال