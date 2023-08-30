مهرجان القلعة.. أحمد جمال يُشعل مسرح المحكى بـ«من غير مجاملة»

أشعل الفنان أحمد جمال، مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 بأغنيته "من غير مجاملة".

وتفاعل الجمهور مع الفنان أحمد جمال وأغانيه، خاصة هذه الأغنية التي طلبها الجمهور.

كلمات أغنية من غير مجاملة



من غير مجاملة دى شبه كاملة

وبجد عاملة زى الخيال

نسيتنى اسمى وبشكل رسمى

سلمت قلبى من غير فصال

ضحكتها تخبل وبجد تهبل

من نظرة منها يالا السلام

أصل المحبة ملهاش أطبا

وأنا حالتى صعبة مابقتش أنام

ودى حاجة نادرة مافيش كلام

طب مين يقوللى فين النوع ده كام

أصلى بقدر الناس الجمال

شغلتلى قلبى واهو على عومها عام



كل الكلام يخلص قوام

ودى حاجة نادرة مافيش كلام

طب مين يقوللى فين النوع ده كام

أصلى بقدر الناس الجمال

شغلتلى قلبى واهو على عومها عام

وأنا لو هقول فى عيونها دول

كل الكلام يخلص قوام

لو أشوف عيونها بسرح فى لونها

آه يانى منها دى عليها صوت

قلتلها ده إنتى لو عنى غبتى

وبعدتى سنتى ده أنا كنت أموت

دى حته منى حاسس كأنى

كل أما أغنى ليها الغنا

دى نور عينيا وعايشة فيا

ما أنا أصلى هى وهى أنا

ودى حاجة نادرة مافيش كلام

طب مين يقوللى فين النوع ده كام

طب مين يقوللى فين النوع ده كام

أصلى بقدر الناس الجمال



طب مين يقوللى فين النوع ده كام

أصلى بقدر الناس الجمال

شغلتلى قلبى واهو على عومها عام.

الدورة الـ31 من مهرجان القلعة

يذكر أن الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا.

وتقام فعاليات الدورة خلال الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا منها 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد.

كما يُشارك في فعاليات الدورة الـ31 كل من "مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية".

أحمد جمال

أحمد جمال

أحمد جمال