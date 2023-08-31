قريبًا.. النسخة المصرية لكتاب "كيف نحافظ على سلامة عقولنا" لـ"أليف شافاك"

أعلنت مكتبة تنمية بالتعاون مع دار الآداب للنشر، عن إصدار طبعة مصرية قريبًا، من كتاب "كيف نحافظ على سلامة عقولنا في عصرٍ منقسم"، أحدث مؤلفات الكاتبة والروائية التركية الشهيرة "أليف شافاك".

نبذة عن الكتاب:

عالمنا الذي نعيش فيه عالمٌ موبوءٌ بالقلق، تجتاحنا الأحداث التي تجري من حولنا، بين ظلمٍ، وعذاباتٍ، وتوجّسٍ دائمٍ من الكوارث، فكيف نربّي في أنفسنا أملًا، وثقةً، وإيمانًا بقادمٍ أفضل؟ وكيف لنا أن نحافظ على سلامة عقولنا في زمنٍ تعيثُ فيه الانقسامات؟

​توجّه الروائيّة والناشطة أليف شافاك في هذه المقالات نداءً عالميًا للتفاؤل، تستلهمُ فيه من ذكرياتها وتستنجد بقوّة الحكايات كي تؤلّف بيننا، هكذا تكشف لنا شافاك كيف يمكن للإنصات لبعضنا البعض أن يربّي فينا مبادئ الديمقراطية، والتعاطف، والإيمان بمستقبلٍ أفضل.

أليف شافاك

هي من أشهر الروائيات التركية، قدمت العديد من الكتب والروايات باللغتين الإنجليزية والتركية، كما ترجمت أعمالها إلى أكثر من 25 لغة، ومن أكثر الأعمال التي حصدت شهرة كبيرة، تأليفها لـ رواية قواعد العشق الأربعون.

وهي كاتبة تركية الأصل، ولكنها ولدت بفرنسا وتنقلت على مدار حياتها بين عدة دول عربية وأوروبية بالإضافة إلى حياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أبرز أعمالها، رواية بينهان "Pinhan" أو كما تُرجمَت عالميًا إلى "The Mystic" عام 1997، وكتاب مرايا المدينة عام 1999، كتاب قصر القمل أو قصر البرغوث "Bit Palas" عام 2002.

ورواية قديس الجنون البدائي عام 2004، وكتاب المد والجزر "Med-Cezir" عام 2005، رواية لقيطة اسطنبول وبالإنجليزية عام 2006.

وحازت أليف شافاك، على عدة جوائز هامة، منها جائزة الرومي لعام 1998؛ عن روايتها الأولى Pinhan، وجائزة اتّحاد الكتاب التركيين لعام 2000، كما نالت جائزة هالدور لاكسنس العالمية عن فئة الأدب لعام 2021.