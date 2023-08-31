الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": وصول مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا

وصول مفتشي الوكالة
وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وصول 5 من مفتشي الوكالة إلى زابوريجيا لمراقبة عمل المحطة النووية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

حماية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

وفي مطلع الشهر الحالي، صرحت الوكالة بأن مفتشيها لم يعثروا على أي ألغام على أسطح مباني المفاعلين الـ3 والـ4 وقاعات التوربينات في محطة زابوروجيا الكهرذرية في أوكرانيا، وذلك بعد السماح لهم بالدخول للمحطة أمس.

وجاء في بيان عن رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر عبر موقع الوكالة الإلكتروني، أنه بعد الطلبات المتكررة، تمكن مفتشو الوكالة من الوصول دون عوائق إلى أسطح مباني وحدتي المفاعلين، وأيضًا رؤية أسطح قاعات التوربينات بوضوح.

وشدد جروسي على أهمية منح خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول في الوقت المناسب إلى جميع مناطق المحطة لمراقبة الامتثال الكامل للمبادئ الأساسية الخمسة لحماية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال الصراع العسكري الحالي.

وتقع محطة زابوريجيا قرب مدينة إنيرجودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.

وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات بطاقة 1 جيجاوات لكل منها، وفي أكتوبر 2022 أصبحت ملكًا للحكومة الروسية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في أعقاب انضمام مقاطعة زابوريجيا إلى روسيا.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة الذرية المحطة النووية زابوريجيا اوروبا الطاقة النووية في أوروبا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

الأكثر قراءة

مصدر: تثبيت أسعار الوقود خلال الربع الثالث من 2023

آخر تطورات أزمة سارة زكريا بعد الحفل المثير للجدل فى الساحل

بعد افتتاح البابا له.. كلمات ترنيمة "سمو الرهبنة" الخاصة بفيلم "التلميذ"

التموين: طرح حلوى المولد بتخفيضات 25% بمنافذ الوزارة

إصابة اثنين باختناق فى حريق مخزن مطاحن بـ6 أكتوبر

طبيب الأهلى يكشف حالة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد بعد العرض على الخبير النمساوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال