"القاهرة الإخبارية": وصول مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وصول 5 من مفتشي الوكالة إلى زابوريجيا لمراقبة عمل المحطة النووية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

حماية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

وفي مطلع الشهر الحالي، صرحت الوكالة بأن مفتشيها لم يعثروا على أي ألغام على أسطح مباني المفاعلين الـ3 والـ4 وقاعات التوربينات في محطة زابوروجيا الكهرذرية في أوكرانيا، وذلك بعد السماح لهم بالدخول للمحطة أمس.

وجاء في بيان عن رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر عبر موقع الوكالة الإلكتروني، أنه بعد الطلبات المتكررة، تمكن مفتشو الوكالة من الوصول دون عوائق إلى أسطح مباني وحدتي المفاعلين، وأيضًا رؤية أسطح قاعات التوربينات بوضوح.

وشدد جروسي على أهمية منح خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول في الوقت المناسب إلى جميع مناطق المحطة لمراقبة الامتثال الكامل للمبادئ الأساسية الخمسة لحماية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال الصراع العسكري الحالي.

وتقع محطة زابوريجيا قرب مدينة إنيرجودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.

وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات بطاقة 1 جيجاوات لكل منها، وفي أكتوبر 2022 أصبحت ملكًا للحكومة الروسية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في أعقاب انضمام مقاطعة زابوريجيا إلى روسيا.