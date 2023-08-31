الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة اثنين باختناق فى حريق مخزن مطاحن بـ6 أكتوبر

حريق
حريق

نشب حريق، منذ قليل، بمخزن مطاحن بالمنطقة الصناعية بمنطقة السادس من أكتوبر، أسفر عن إصابة شخصين باختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حريق مخزن مطاحن

البداية كانت عندما تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخزن مطاحن بالمنطقة الصناعية بمنطقة السادس من أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق نشب بمطاحن بالمنطقة الصناعية، وأسفر عنه إصابة شخصين بحالات اختناق، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

كابل كهرباء

وفي وقت سابق تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في كابل كهرباء، بمنطقة حدائق الأهرام، دون وجود أي خسائر.

وكانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده في الأماكن المجاورة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في كابل كهرباء بشارع فيلا شمس بحدائق الأهرام، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

حريق المنطقة الصناعية 6 أكتوبر النجدة مديرية أمن الجيزة الحماية المدنية

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