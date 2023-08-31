الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق بمجمع الورش بالعاشر من رمضان فى الشرقية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق محدود نشب بتجمع أخشاب بمجمع الورش نطاق قسم ثانٍ بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمجمع الورش نطاق قسم ثانى العاشر من رمضان، بدائرة مدينة العاشر من رمضان.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في تجمع أخشاب، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أخطاء تؤدي لحرائق

وقالت إدارة الحماية المدنية إنه قد تتزايد الحرائق لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاءً متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

الشرقية الحماية المدنية مديرية أمن الشرقية سيارات إطفاء

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