الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريقان في السلام والوراق.. وغريق بالمنيب

حريق
حريق

أخمد رجال الحماية المدنية حريقا داخل شقة سكنية في مدينة السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الوراق

وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

البداية تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

غرق مواطن بعد سقوطه فى نهر النيل بالمنيب

ولقي مواطن مصرعه فى نهر النيل بمنطقة المنيب، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخص في نهر النيل في منطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا اختل توازنه وسقط بنهر النيل مما أسفر عن غرقه لعدم إجادته السباحة.

حدد رجال المباحث هوية الشاب، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وانتشال جثته، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال الحماية المدنية مدينة السلام منطقة الوراق رجال الإنقاذ النهري

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