الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاة اللاعب محمد عبدالوهاب.. تعرف على كوارث الأزمات القلبية

اللاعب محمد عبدالوهاب
اللاعب محمد عبدالوهاب

في مثل هذا اليوم فارق لاعب من نجوم الكرة المصرية العالم على أرض ملعب ناديه، ففي يوم 31 أغسطس عام 2006  رحل اللاعب محمد عبدالوهاب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث تعرض لأزمة قلبية أثناء تمريناته الصباحية بملعب التتش في النادي الأهلي.

في عمر الـ23 استطاعت أزمة قلبية أن تنهي حياة اللاعب محمد عبد الوهاب، ذلك الحدث الذي تأثر به حينها جماهير النادي الأهلي وباقى جماهير النوادي الأخرى، وبالتزامن مع ذكرى رحيله المؤثر نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن الأزمات القلبية عند الشباب بحسب موقع "hindustantimes":

ما هي الأزمة القلبية:

تتمثل الأزمة القلبية في فقدان مفاجئ لكل أنشطة القلب دون سابق إنذار في أحيان كثيرة، وعن طريق ذلك لا يستطيع القلب أن يضخ الدم إلى المخ والرئتين والأعضاء الأخرى، ثم بعدها يتوقف التنفس ويفقد الشخص وعيه، وإذا لم يتم إنقاذه سريعًا تؤدي لوفاته في خلال دقائق، كونها من الأعراض التي تؤثر بشكل سريع على عمر الأشخاص.

أعراض تؤكد الإصابة بالأزمة القلبية:

-التعرض للعرق البارد.

-الشعور بالإرهاق.

-الإصابة بألم في الصدر، ويكون شبيه باحساس الضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع.

-الشعور بألم أو انزعاج ويمتد للكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

-المعاناة من حرقة في المعدة أو الإصابة بعسر الهضم.

-شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة والغثيان مع الضيق في التنفس بشكل مستمر، ثم يمكن أن يصل لتوقف النفس.

عوامل خطر الإصابة بنوبة قلبية:

العُمر، فبعد سن الـ45 يصبح الأشكال عرضة للاصابة بسبب عدم اتباع نظام غذائي صحي.

التدخين بشراهة.

ارتفاع ضغط الدم بالجسم. 

ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية. 

السمنة المفرطة. 

مرض السكر.

متلازمة التمثيل الغذائي.

التاريخ العائلي للإصابة بالأزمات القلبية، حيث عندما يتعرض بعض من الأسرة لأزمة قلبية على الأخرين توخي الحذر

عدم ممارسة ما يكفي من التمارين الرياضية وممارستها بشكل دائم. 

النظام الغذائي غير الصحي.

التعرض للتوتر.

تعاطي المخدرات الغير قانونية. 

الإصابة بإحدى الحالات المرضية للمناعة الذاتية.

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