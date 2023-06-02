الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد تكريم الأهلى لوالدته.. محمد عبد الوهاب حى فى قلوب المصريين

والدة الراحل محمد
والدة الراحل محمد عبد الوهاب

في يوم تاريخي للرياضة المصرية، افتتح النادي الأهلى فرعه الجديد بالقاهرة الجديدة، والذي يعد أحدث وأضخم فروعه في العاصمة، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة والرياضية، وفي مشهد مؤثر.

 

كانت والدة الراحل محمد عبد الوهاب ضيفة شرف على هذا الحدث، تلقت التحية والتقدير من قبل إدارة ولاعبي النادي الأهلي، تخليدًا لذكرى ابنها الذي رحل عن عالمنا في زهرة شبابه.


في هذا الموضوع، سنتعرف على قصة محمد عبد الوهاب وإنجازاته مع الأهلي والمنتخب، وكيف ساهم اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب في تخليد اسمه بعد 17 سنة علي وفاته.

 

محمد عبد الوهاب هو لاعب كرة قدم مصري سابق، لعب للنادي الأهلي والمنتخب المصري، وتوفي في عام 2006 بسبب أزمة قلبية أثناء التدريب.

 

والدة محمد عبد الوهاب حضرت حفل افتتاح الفرع الجديد بدعوة رسمية من مجلس إدارة النادي، تكريمًا لذكرى ابنها المغفور له بإذن الله، وكان في استقبالها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وبعض لاعبي الفريق.


بدأ مشواره الكروي في مركز شباب سنورس، ثم انتقل إلى نادي الألومنيوم، ومنه إلى نادي الظفرة الإماراتي، ثم إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة.

 

تألق في منتخب مصر للشباب تحت قيادة حسن شحاتة، وشارك في كأس الأمم الأفريقية للشباب 2003 التي فاز بها المنتخب المصري، وكأس العالم للشباب 20032.


انضم إلى المنتخب الأول في 2004، وسجل هدفًا في تصفيات كأس العالم 2006 أمام السودان، انتقل إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين في 2004، وحقق معه بطولة الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.


توفي في 31 أغسطس 2006 بسبب أزمة قلبية أثناء التدريب مع الأهلي، وكان قد تنبأ بموته بعد وفاة صديقه أحمد وحيد لاعب الترسانة في حادث سيارة قبل ثلاثة أيام من رحيله. 

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