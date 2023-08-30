الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في ذكرى وفاته| والدة اللاعب محمد عبد الوهاب: عمري مانسيته.. ولاعبو الأهلي بيزوروني دايما

والدة اللاعب الراحل
والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب ابن الفيوم: 17سنة وعمري

قالت نجاة إسماعيل، والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، ابن محافظة الفيوم، في ذكرى وفاة نجلها: «17 سنة مروا عليا كأنهم دهر».


وتابعت أنها سوف تذهب إلى المقابر لزيارة نجلها، مؤكدة أنها لا تغيب أبدا عن زيارة قبره خاصةً يومى الخميس والجمعة على مدار الـ17 عاما الماضية ولا تشعر بالراحة إلا بجواره وتتحدث إليه وتحكى له دوما عن أخوته وأحوالهم، حيث كان لهم بمثابة الأب يهتم لشؤونهم وينفق عليهم ويمنحهم ملابسه حتى أنه قبل وفاته بأيام وضع جميع ملابسه فى حقائب وأعطاه لشقيقيه، مؤكدا لهم أنه سيقوم بشراء ملابس جديدة.

وأضافت، أنها تحرص على قراءة القرآن دوما لتهديه لنجلها الراحل، مؤكدة أنها دوما تراه فى رؤى جميلة تبشر بمكانته، حيث ترى دائما حوله أطفال وترى مياه تتدفق من حوله، لافتة إلى أنه كان بارا بها ووالده الذى لحقه بعد أشهر قليلة من وفاته.

 

حب جماهير مصر وجماهير النادى الأهلى 

وأشارت والدة اللاعب الراحل، إلى أن ما يجعلها تصبر على رحيله حب جماهير مصر وجماهير النادى الأهلى له حيث أنهم مازالوا يذكرونه ويتذكرون ذكرى رحيله ويدعون له عبر صفحات التواصل الاجتماعى رغم مرور كل هذه الأعوام وهو ما يجعلها تسعد خاصة أنه لم يقدر الله له أن يتزوج أو ينجب أطفالا يحملون اسمه ولكن سيرته ما زالت خالدة داخل قلوب محبيه.

 

ولفتت، إلى أن الكابتن سيد عبد الحفيظ زارها منذ فترة قريبة بصحبة بعض اللاعبين، مؤكدة أنه يعتبرها بمثابة والدته منذ رحيل محمد ويتصل بها ويزورها بشكل مستمر، مؤكدة أنه خلال عيد الأم يحضر لها هدايا قيمة وقال لها إنها باسم كل لاعبى النادى الأهلى.

والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب محافظة الفيوم الذكرى ال17 رحيل لاعب الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ

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