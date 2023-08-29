الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. بدء تشغيل 6 مجمعات خدمية بالفيوم

بدء تشغيل العمل بعدد
بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية بمحافظة الفيوم ضمن حياة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بعد بدء تشغيله وتقديم خدماته للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة؛ الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد دياب عضو مجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمحاسب سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، و أحمد الهواري رئيس الوحدة المحلية لقرية كحك بحري.

مكونات مبني المجمع الخدمي بقرية كحك بحري 

حيث تفقد محافظ الفيوم، مكونات مبني المجمع الخدمي بقرية كحك بحري، المقام على مساحة ٧٠٠ متر مربع، وبتكلفة ٩.٢ مليون جنيه، ويضم المجمع، مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري، ومجلس محلي، وسجل مدني.

كما تابع المحافظ، سير العمل بالمجمع الخدمي، الذي يخدم قرية كحك بحري والعزب والنجوع التابعة، حيث تم البدء فى تقديم خدمات الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وجاري التجهيز لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، ووجه المحافظ العاملين بالمجمع بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم.

بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية

وكشف عن بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية، بقرى الشواشنة، وكحك، والنزلة، والمشرك، والحامولى، وقارون، التابعة لمركز يوسف الصديق، مشيراً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مشروعات المبادرة على أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية، بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحري، لتفقد المشروعات وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، وكذا المتابعة المستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.

بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية بمحافظة الفيوم ضمن حياة
بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية بمحافظة الفيوم ضمن حياة
بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية بمحافظة الفيوم ضمن حياة
بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية بمحافظة الفيوم ضمن حياة
بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية بمحافظة الفيوم ضمن حياة
بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية بمحافظة الفيوم ضمن حياة
حياة كريمه محافظ الفيوم مجمع الخدمات الحكومية الشهر العقاري يوسف الصديق مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يناقش مع النواب آليات الارتقاء بالقطاعات الخدمية

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف ضمن "حياة كريمة"

محافظ الفيوم يوجه بتحمل مصروفات طالبة وتنفيذ مشروعات للأولى بالرعاية

بـ413 مليون جنيه.. 4641 مشروعًا للشباب ضمن مبادرة "مشروعك" فى الفيوم

فيها حاجة حلوة.. طفل يتبرع بـ مدخراته لتجهيز عروسة بالفيوم

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

بسبب رفضه الذهاب لمصيف.. زوجة تأكل كتف زوجها بالفيوم

رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم يتفقد أعمال النظافة والإشغالات

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟