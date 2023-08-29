ضمن "حياة كريمة".. بدء تشغيل 6 مجمعات خدمية بالفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بعد بدء تشغيله وتقديم خدماته للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة؛ الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد دياب عضو مجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمحاسب سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، و أحمد الهواري رئيس الوحدة المحلية لقرية كحك بحري.

مكونات مبني المجمع الخدمي بقرية كحك بحري

حيث تفقد محافظ الفيوم، مكونات مبني المجمع الخدمي بقرية كحك بحري، المقام على مساحة ٧٠٠ متر مربع، وبتكلفة ٩.٢ مليون جنيه، ويضم المجمع، مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري، ومجلس محلي، وسجل مدني.

كما تابع المحافظ، سير العمل بالمجمع الخدمي، الذي يخدم قرية كحك بحري والعزب والنجوع التابعة، حيث تم البدء فى تقديم خدمات الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وجاري التجهيز لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، ووجه المحافظ العاملين بالمجمع بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم.

بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية

وكشف عن بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية، بقرى الشواشنة، وكحك، والنزلة، والمشرك، والحامولى، وقارون، التابعة لمركز يوسف الصديق، مشيراً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مشروعات المبادرة على أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية، بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحري، لتفقد المشروعات وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، وكذا المتابعة المستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.

بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية بمحافظة الفيوم ضمن حياة

بدء تشغيل العمل بعدد ٦ مجمعات خدمية بمحافظة الفيوم ضمن حياة