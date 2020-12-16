رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لاعبو الأهلي ينفذون اقتراح مؤمن زكريا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:31 م
جريدة الدستور
طباعة
حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب عدد من لاعبي القلعة الحمراء، للفيوم لزيارة والدة الراحل محمد عبدالوهاب لاعب المارد الأحمر .
 
وتوجه عدد من لاعبي الأهلي إلي الفيوم بناء على طلب واقتراح من مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، من أجل الاطمئنان على والدة محمد عبدالوهاب وإهدائها لقب دوري أبطال إفريقيا الذي توج الفريق بلقبه مؤخرًا، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

وتوفى عبدالوهاب يوم 31 أغسطس 2006 أثناء أداءه المران في ملعب مختار التتش بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

تعرف على موعد صرف معاشات يناير 2021

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

كواليس القبض على ضابط سابق لحيازته ترسانة أسلحة بالعجوزة

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

بمشاركة 250 طالبا وطالبة.. انطلاق بطولة المنازلات بجامعة القناة

image description

تساقط الثلوج على الغربية.. وبرك مياه بسبب الأمطار (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

دراسة تكشف المهن الأكثر طلبا في 2020

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية زهيّة جويرو: معاناة المرأة المسلمة سببها الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين الإسلامى

نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو

السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفونى يحتفل بالكريسماس فى الأوبرا