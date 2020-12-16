لاعبو الأهلي ينفذون اقتراح مؤمن زكريا

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب عدد من لاعبي القلعة الحمراء، للفيوم لزيارة والدة الراحل محمد عبدالوهاب لاعب المارد الأحمر .

وتوجه عدد من لاعبي الأهلي إلي الفيوم بناء على طلب واقتراح من مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، من أجل الاطمئنان على والدة محمد عبدالوهاب وإهدائها لقب دوري أبطال إفريقيا الذي توج الفريق بلقبه مؤخرًا، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين لهدف.





وتوفى عبدالوهاب يوم 31 أغسطس 2006 أثناء أداءه المران في ملعب مختار التتش بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.







