الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ذكرى وفاة محمد عبدالوهاب.. لاعبون توفوا داخل "البساط الأخضر" آخرهم جزائرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يوافق الغد ذكرى اللاعب محمد عبدالوهاب، لاعب نادي الأهلي، والذي رحل عن عالمنا في 31 أغسطس عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ23 عامًا.

وتعد ذكرى وفاة اللاعب محمد عبدالوهاب من المواضيع التي تلفت الانتباه وتحمل معها الكثير من الأحداث الحزينة داخل عالم كرة القدم، فقد توفى عدد من اللاعبين البارزين خلال تاريخ اللعبة، وخاصة داخل الملاعب أثناء ممارستهم للعبة التي يحبونها ويعشقونها.

يعتبر عبدالوهاب أحد اللاعبين الواعدين الذين كانوا يتمتعون بمهارات فردية استثنائية وقدرات فنية فائقة، حيث كانت وفاته صدمة كبيرة لجميع عشاق اللعبة وزملائه في الفريق، ففي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز اللاعبين الذين توفوا داخل أرض الملعب، بالإضافة إلى بعض الإصابات الشهيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة بين اللاعبين.

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مارك فيفيان فويه:
جنبًا إلى جنب مع وفاة محمد عبدالوهاب، قد تتبادر إلى الذهن بعض الحوادث الأخرى التي وقعت داخل الملاعب وأدت إلى وفاة اللاعبين، واحدة من هذه الحالات الشهيرة هي وفاة اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فويه، الذي توفى أثناء مشاركته في مباراة في كأس العالم عام 2003 ضد كولومبيا.

 

في 26 يونيو 2003 واجه منتخب الكاميرون منتخب كولومبيا في الدور النصف النهائي على ملعب نادي ليون غيرلاند، وفي الدقيقة 72 سقط فويه في دائرة المنتصف من دون أن يلمسه أي لاعب وقُدمت له الإسعافات الأولية على أرضية الملعب فورًا واستمرت لمدة 45 دقيقة في محاولة يائسة لإعادة نبضات القلب، ولكن أُعلن عن وفاته رسميًا على أرضية الملعب.

محمد عبد الوهاب.. فقيد الملاعب

سفيان لوكار: 
سفيان لوكار هو لاعب جزائري كان يلعب لفريق مولودية سعيدة، توفي في 25 ديسمبر 2021 بعد اصطدامه بحارس مرمى فريقه في مباراة ضد جمعية وهران، حيث سقط مغشيًا عليه في الدقيقة 35 ونُقل إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة في الطريق.

بييرماريو موروسيني: 
لاعب إيطالي كان يلعب لفريق ليفورنو، توفي في 14 أبريل 2012 بعد تعرضه لسكتة قلبية في مباراة ضد بيسكارا، حيث انهار على أرض الملعب في الدقيقة 31 وحاول الأطباء إنعاشه ولكن لن تفلح محاولاتهم.

شوريل هودا: 
حارس مرمى إندونيسي كان يلعب لفريق بيرسيللا، توفي في 15 أكتوبر 2017 بعد اصطدام عنيف مع زميله رامون رودريجز في إحدى المباريات، حيث اصطدم رأسه بالأخير وتحطمت جمجمته وتوفى على الفور.

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