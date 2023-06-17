عبدالوهاب محمد وحلمى النمنم فى عزاء الكاتب الكبير حمدى أبوجليل فى وسط القاهرة

شارك الكاتب الصحفي عبدالوهاب محمد، وحلمي النمنم، وهيثم الحاج علي، في عزاء الكاتب الكبير حمدي أبوجليل، في مسجد الرحمة بوسط القاهرة لتقديم واجب العزاء.



وشارك عدد من الكتاب والفنانين الثقافيين في عزاء الكاتب الكبير حمدي أبو جليل وأبرزهم الدكتورة صفاء النجار، والكاتب عبدالوهاب محمد، والناقد الدكتور محمد بدوي، والفنان التشكيلي الكبير فتحي عفيف، والكاتب الصحفي محمد شعير في مسجد الرحمة بوسط البلد القاهرة.

وأقيم عزاء الكاتب الراحل حمدي أب جليل في القاهرة، في مسجد الرحمة بشارع صبري أبو علم بالقرب من ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة.

وحضر العزاء عدد كبير من الوسط الثقافي والفني المصري والعربي، وأيضاً كتاب مصر الصحفيين وسط تجمع من الأهل والأصحاب الذي افتقدوا رحيله.



وشيع جثمان الكاتب القدير حمدي أبو جليل عصر اليوم في قرية صقر أبوجليل بالفيوم والعزاء بنفس القرية يوم 11/6 الماضي.

ورحل عن عالمنا الكاتب حمدى أبو جليل هو كاتب مصري، من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية وقد حصل علي عد جوائز مهمة منهم جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما فازت روايته "الرجال الذين ابتعلوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب المصرى محمد خير، عن روايته "إفلات الأصابع" فى نسختها المترجمة.صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:

"أسراب النمل "مجموعة قصصية، 1997": وهى مجموعته القصصية الأولى، وأشياء مطوية بعناية فائقة مجموعة قصصية، فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، لصوص متقاعدون رواية وهى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للانجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل روايةفازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015.

عزاء الكاتب حمدي أبوجليل

عزاء الكاتب حمدي أبوجليل

عزاء الكاتب حمدي أبوجليل

عزاء الكاتب حمدي أبوجليل

عزاء الكاتب حمدي أبوجليل