الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات موسم حصاد الأرز

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لبحث ومناقشة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال موسم حصاد الأرز، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وممثلي المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

استعدادات موسم الحصاد الأرز

واستعرض المحافظ، الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة للبدء في أعمال موسم حصاد الأرز بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا تقديم كامل الدعم للمزارعين والقائمين على حصاد محصول الأرز، حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة  لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، وأكد المحافظ على ضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي محصول الأرز بالشون وصوامع التخزين، وتوعية وحث المزارعين على توريد الأرز بعد انتهاء موسم الحصاد.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، 

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ استعداد استقبال الزراعية الأرز

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