أشرف عقبة: نهضة كبيرة فى قطاع الصحة خلال الـ10 سنوات الأخيرة

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقًا، أن قطاع الصحة يشهد نهضة كبيرة آخر 10 سنوات على مستوى المنشآت الصحية، والخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

الاستثمار في القطاع الصحي

وقال عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، الدولة تخصص مبالغ ضخمة للاستثمار في القطاع الصحي، لافتًا إلى أن إنشاء 10 مراكز لتجميع الدم والبلازما أمر جيد للغاية، ويمكن الاستفادة منه.

ولفت إلى أن المبادرات الصحية أسهمت في وجود قاعدة بيانات عن المشاكل الصحية التي يعاني منها المصريون، مؤكدًا أن الخدمات الصحية في مصر أصبح مستواها راقيًا ويستفيد منها المواطن على مدار العام.

مبادرة «100 يوم صحة»

وعن المبادرات، قال رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، مبادرة «100 يوم صحة» قدمت تنوعًا في الخدمات المقدمة للجماهير، سواء تثقيفية وإرشادية وتوعوية إلى جانب الخدمات الصحية المتعلقة بالاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بعين شمس أن المبادرة وفّرت الزيارات المجانية للمريض بالمنزل، وبالتالي فإن المبادرة تحقق أهدافها لأنها تتعامل مع الجميع، مشيدًا بأن الدولة تسعى من خلال المبادرة إلى تحقيق "حياة كريمة" للمواطن المصري، وهو شيء مهم.