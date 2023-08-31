مدير مجزر الطود بالبحيرة: إنجازات السيسي تدفعنا لمطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة

قال الدكتور عادل حماد، مدير مجزر الطود بمحافظة البحيرة، إن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عديدة وكثيرة، وشملت جميع القطاعات في الدولة، وتحفز على الشعب المصري مباركة ومطالبة الرئيس بالترشيح لدورة رئاسية قادمة، من أجل استكمال بناء الدولة المصرية.

تغير شامل فى جميع المجالات

وأضاف عادل حماد، أن من ضمن إنجازات الرئيسي عبد الفتاح السيسي، مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة، "مشروع القرن" كما يحب أن يطلق عليه، والذي شعر بمشروعاته جميع المواطنين فى ربوع الريف المصري، وشمل بناء المدارس والوحدات الصحية والبيطرية والصرف الصحي ومياه الشرب وتمهيد ورصف الطرق وبناء مراكز شباب ومكتبات للأطفال، وكل ذلك تم تنفيذه فى فترة قصيرة جدآ.

الترشح لفترة رئاسية جديدة

وطالب مدير مجزر الطود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بهدف استكمال الإنجازات المتعددة والمشروعات القومية العملاقة التي تم إطلاقها في جميع أنحاء الجمهورية، مشير إلى أن الرئيس السيسي يحظى بدعم وتأييد كبير من شعب مصر بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والشعبية والحزبية، وذلك بسبب الإنجازات الكبيرة التي حققها في مجالات متعددة، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، كما أشار إلى نجاح الرئيس السيسي في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في جميع المحافظات المصرية من خلال المشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد.

كما طالب الدكتور عادل حماد الجميع بالوقوف بجانب القيادة السياسية بالعمل، قائلا إن الأمم ترتقي بالعمل، فعلى كل شخص أن يؤدي عمله، موكدا أن الطب البيطري يشهد تطورا كبيرا في ظل القيادات التي تعمل ليل نهار من اجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة ككل.