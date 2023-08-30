الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحيرة تعقد اجتماعًا لمناقشة منظومة البناء ونماذج المطابقات فى التصالح على المبانى

اجتماع محافظ البحيرة
اجتماع محافظ البحيرة

عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بحضور أعضاء لجنة الهيئة الهندسية اللواء خالد فتحى إسماعيل، بالهيئة الهندسية بالقاهرة، والعميد محمد مشالى، بمكتب تراخيص الهيئة الهندسية بالبحيرة، والعميد حسن مغازى، بالهيئة الهندسية بإيتاى البارود، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المراكز التكنولوجية، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لمناقشة منظومة البناء ونماذج المطابقات في التصالح على المباني المخالفة بالبحيرة

تراخيص البناء داخل مدن وقرى محافظة البحيرة 

 وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أنه تم خلال الاجتماع عرض أهم النقاط الأساسية والاجراءات التي يجب اتباعها في تراخيص البناء وعمل المطابقات الخاصة بنماذج التصالح والبروتوكول الخاص بين المطارات والهيئة الهندسية في التراخيص الخاصة بنطاق 1 كم وكذا المخالفات في هذا النطاق. 

وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير، أنه تم فتح باب النقاش والاستفسارات عن أهم المعوقات التي تواجهة منظومة البناء ونماذج المطابقات في التصالح على المباني المخالفة، فى جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة اهتمام الدولة المصرية بمنظومة البناء والتصالحات على المباني المخالفة للتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى جهود محافظة البحيرة فى التصدي بكل حزم لكافة مخالفات البناء، وكذا جهود فرق المتغيرات المكانية والتى تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، فى جميع مراكز المحافظة 

إزالة أى تعديات على الأراضي الزراعية

وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، على أعضاء لجنة الهيئة الهندسية بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر لإزالة أي تعديات في المهد، كما وجه بضرورة حسن استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية والعمل على سرعة حل المشكلات والشكاوي الخاصة بهم.

آخر أخبار قانون التصالح محافظة البحيرة البناء على الأراضي الزراعية محمد شوقى بدر دمنهور 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

مواد متعلقة

نائب محافظ البحيرة ومايا مرسي يتابعان برامج المشروع القومي للتنمية

مصرع شاب غرقًا داخل نهر النيل بمدينة إدكو فى البحيرة

نائب محافظ البحيرة تستقبل مايا مرسى بمجمع دمنهور

تشميع 19 سنترًا تعليميًا فى 6 مراكز بالبحيرة

وكيل "صحة البحيرة" يفتتح المبنى الإداري الجديد لمستشفى أبوالمطامير المركزي

ضبط 10 محلات مبيدات ومخصبات دون ترخيص في البحيرة

"نفسي أكون زي محمد صلاح".. ابن البحيرة يحصد 40 ميدالية في السباحة

تحرير 33 محضرًا فى حملات تموينية بأبوحمص وكفرالدوار

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

عفت السادات: السيسي يحقق الإنجازات بهدوء ودون "دوشة"

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)