البحيرة تعقد اجتماعًا لمناقشة منظومة البناء ونماذج المطابقات فى التصالح على المبانى

عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بحضور أعضاء لجنة الهيئة الهندسية اللواء خالد فتحى إسماعيل، بالهيئة الهندسية بالقاهرة، والعميد محمد مشالى، بمكتب تراخيص الهيئة الهندسية بالبحيرة، والعميد حسن مغازى، بالهيئة الهندسية بإيتاى البارود، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المراكز التكنولوجية، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لمناقشة منظومة البناء ونماذج المطابقات في التصالح على المباني المخالفة بالبحيرة

تراخيص البناء داخل مدن وقرى محافظة البحيرة

وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أنه تم خلال الاجتماع عرض أهم النقاط الأساسية والاجراءات التي يجب اتباعها في تراخيص البناء وعمل المطابقات الخاصة بنماذج التصالح والبروتوكول الخاص بين المطارات والهيئة الهندسية في التراخيص الخاصة بنطاق 1 كم وكذا المخالفات في هذا النطاق.

وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير، أنه تم فتح باب النقاش والاستفسارات عن أهم المعوقات التي تواجهة منظومة البناء ونماذج المطابقات في التصالح على المباني المخالفة، فى جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة اهتمام الدولة المصرية بمنظومة البناء والتصالحات على المباني المخالفة للتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى جهود محافظة البحيرة فى التصدي بكل حزم لكافة مخالفات البناء، وكذا جهود فرق المتغيرات المكانية والتى تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، فى جميع مراكز المحافظة

إزالة أى تعديات على الأراضي الزراعية

وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، على أعضاء لجنة الهيئة الهندسية بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر لإزالة أي تعديات في المهد، كما وجه بضرورة حسن استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية والعمل على سرعة حل المشكلات والشكاوي الخاصة بهم.