روسيا تعلن إحباط هجوم أوكرانى على مراكز عسكرية ومنشآت للطاقة فى "بريانسك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إحباط هجوم أوكراني على مراكز عسكرية ومنشآت للطاقة في مدينة بريانسك، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقال الأمن الروسي، إن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين واعتقال 5 من المجموعة الأوكرانية التي استهدفت مدينة بريانسك.

ومنذ 4 أيام، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك بحوالي الساعة 21:45 بتوقيت موسكو، وتم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار على أهداف في روسيا.

وأكدت تدمير المركبة الجوية من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بريانسك.