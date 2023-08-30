الفرصة.. مؤسس شركة "تصميمك": هدفنا تبسيط تصميم الجرافيكس لغير المحترفين

عرض المتسابق صلاح الدين محمد، مؤسس شركة "تصميمك" فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال صلاح الدين خلال فقرة الدقيقة الواحدة من برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن "تصميمك" عبارة عن منصة هدفها تبسيط عملية تصميم الجرافيكس لغير المحترفين.

وأضاف: "على منصة تصميمك يمكن لأي شخص تصميم أي جرافيكس بالعربي بنفسه بكل بساطة دون أي خبرة في مجال التصميم عن طريق السحب والإلقاء".

وتابع: "استطعنا عمل منتج قوي قابل للتوسع والتطور خدمنا به أكثر من 130 ألف مستخدم، وأرباحنا تجاوزت 30 ألف دولار، ونسعى لخدمة أكثر من 130 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية، والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".