الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منافسة شرسة بين 3 شركات في "الفرصة".. من يفوز بالجائزة؟

الفرصة
الفرصة

تشهد الحلقة التسابقية من برنامج "الفرصة" اليوم منافسة شرسة بين 3 شركات ضمن منافسات أقوى 30 شركة ناشئة.

ويتنافس في حلقة اليوم من "الفرصة" شركات "كاش ناو" و"سوبر بي" و"عطلانة"، حيث يتسابق أصحاب تلك الشركات على مدار 3 جولات ويحاولون إقناع لجنة التحكيم للحصول على أصواتهم،ممم لأن الفائز يفوز بالإجماع وليس الأغلبية.

ويحصل الفائز على شيك بقيمة ربع مليون جنيه من شركة إنرشيا للتنمية العقارية ويصعد للنهائيات للمنافسة على جائزة مالية كبرى من بنك CIB بالإضافة إلى حملة إعلانية مجانية مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي الشركة المتحدة الشركات الناشئة قناة on

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