الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"اقتصادها ليس تنافسيا".. ما أسباب عدم انضمام الجزائر إلى بريكس؟

بريكس
بريكس

كشف الدكتور سليمان ناصر الخبير الاقتصادي، عن أسباب عدم انضمام الجزائر لمجموعة  البريكس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب" والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن رفض طلب انضمام الجزائر لمجموعة البريكس شكل صدمة كبيرة لشعب الجزائر.

وأضاف أن هناك أسباب منها اقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية لمنع انضمام الجزائر للبريكس، مشيرا إلى أن أبرز الأسباب أن اقتصادها ليس تنافسيا بالإضافة التصويت داخل تكتل البريكس.

وأكد أن الجزائر لا يملك مقومات الانضمام إلى بريكس، مشيراً إلى عدم جدية النظام الجزائري وتزويره الأرقام المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات.

البريكس الجزائر القاهرة الإخبارية المراقب

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