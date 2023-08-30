الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: ندعو الجيش فى الجابون لضمان سلامة الرئيس وعائلته

الجابون
الجابون

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الجيش في الجابون لضمان سلامة الرئيس وعائلته، وفق وكالة رويترز الأخبارية. 

وكان جنود بالجيش الجابوني، أعلنوا أنهم استولوا على السلطة في الجابون يوم الأربعاء ووضعوا الرئيس تحت الإقامة الجبرية بعد ساعات من إعلان فوزه في انتخابات تمديد حكم عائلته المستمر منذ 55 عامًا في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا.

وفي مقطع فيديو يبدو أنه من مكان احتجازه في مقر إقامته، دعا الرئيس علي بونجو أونديمبا الناس إلى "إثارة الضجيج" لدعمه. لكن الحشود التي نزلت إلى شوارع العاصمة احتفلت بدلاً من ذلك بمحاولة الانقلاب ضد أسرة متهمة بالثراء من ثروات موارد البلاد بينما يكافح العديد من مواطنيها.

وقال يولاند أوكومو وهو يقف بالقرب من جنود من الحرس الجمهوري النخبة في الجابون، وهي إحدى الوحدات التي نفذت عملية الاستيلاء: "أخيرًا، كنا ننتظر هذه اللحظة لفترة طويلة".

بونجو منذ وصوله للسلطة 

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انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

وخدم بونجو (64 عاما) فترتين منذ وصوله إلى السلطة عام 2009 بعد وفاة والده الذي حكم البلاد لمدة 41 عاما، وكان هناك استياء واسع النطاق من حكمه. وحاولت مجموعة أخرى من الجنود المتمردين الانقلاب في عام 2019 ولكن تم التغلب عليها بسرعة.

وكان ما يقرب من 40% من الجابونيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا عاطلين عن العمل في عام 2020، وفقًا للبنك الدولي. وبلغت عائدات تصدير النفط 6 مليارات دولار في عام 2022، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أو 2720 دولارًا للفرد.

وفي الوقت نفسه، يخضع تسعة أفراد من عائلة بونجو للتحقيق في فرنسا، ويواجه بعضهم اتهامات أولية بالاختلاس وغسل الأموال وأشكال أخرى من الفساد، وفقًا لشيربا، وهي منظمة غير حكومية فرنسية مكرسة للمساءلة. وتقول المجموعة إن المحققين ربطوا العائلة بأكثر من 92 مليون دولار من العقارات في فرنسا، بما في ذلك فيلتين في نيس.

وقال متحدث باسم الجنود الذين استولوا على السلطة يوم الأربعاء إن حكم بونجو "غير المسؤول وغير المتوقع" يخاطر بإدخال البلاد إلى الفوضى. وفي بيان لاحق، قال قادة الانقلاب إن الأشخاص المحيطين بالرئيس اعتقلوا بتهمة “الخيانة العظمى لمؤسسات الدولة، والاختلاس الهائل للأموال العامة (و) الاختلاس المالي الدولي”.

وحذر بعض المحللين من أن الاستيلاء على السلطة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وقد يكون له علاقة بالانقسامات بين النخبة الحاكمة أكثر من الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطن الجابوني العادي. ورفع الجنود المحتفلون رئيس الحرس الجمهوري – وهو أحد أقارب بونجو – في الهواء. ومن غير الواضح ما إذا كان الجيش ينوي تعيينه كزعيم جديد لهم.

وجاءت محاولة الانقلاب بعد نحو شهر من استيلاء جنود متمردين في النيجر على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وهي الأحدث في سلسلة من الانقلابات التي شهدتها غرب ووسط أفريقيا في السنوات الأخيرة. وقالت ماجا بوفكون، كبيرة المحللين في شركة فيريسك مابلكروفت لتقييم المخاطر، إن الحصانة التي تمتع بها الانقلابيون ربما ألهمت الجنود في الجابون.

الامم المتحدة الإقامة الجبرية ب فوزه في انتخابات تمديد حكم عائلته الدولة الغنية النفط وسط أفريقيا

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