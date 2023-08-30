انقلابيو الجابون يعلنون الجنرال "برايس نغيما" قائدا للمرحلة الانتقالية

أعلن انقلابيو الجابون، اليوم الأربعاء، الجنرال برايس نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وقال ضباط عسكريون في الجابون المنتجة للنفط، إنهم استولوا على السلطة يوم الأربعاء ووضعوا الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية في خطوة جاءت بعد دقائق من إعلان اللجنة الانتخابية في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا فوزه بفترة ولاية ثالثة.

وأعلن الضباط، الذين قالوا إنهم يمثلون القوات المسلحة، على شاشة التلفزيون أن نتائج الانتخابات ألغيت وأغلقت الحدود وحل مؤسسات الدولة، بعد تصويت متوتر كان من المقرر أن يمدد حكم عائلة بونجو منذ أكثر من نصف قرن.

رئاسة الحكومة الانتقالية

وقال أحد الضباط، بريس أوليغي نغويما، الذي بدأ في مقطع فيديو أنه تم الترحيب به كزعيم لهم، لصحيفة لوموند الفرنسية إنه وجنرالات آخرون سيجتمعون يوم الأربعاء لاختيار شخص لرئاسة الحكومة الانتقالية.

واحتفل المئات في شوارع العاصمة الجابونية ليبرفيل بتدخل الجيش في حين أدان الاتحاد الأفريقي وفرنسا، الحاكم الاستعماري السابق للجابون والتي لها قوات متمركزة هناك، الانقلاب.

وفي حال نجاحه، فسيكون الانقلاب في الجابون هو الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020. وآخرها، في النيجر، كان في يوليو. كما استولى ضباط عسكريون على السلطة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد، مما أدى إلى محو المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ التسعينيات وأثار الخوف بين القوى الأجنبية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.

وقال جولز ليبيجي، وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 27 عاما وانضم إلى الحشود في ليبرفيل: "أنا أسير اليوم لأنني أشعر بالسعادة. بعد ما يقرب من 60 عاما، خرج البونجو من السلطة".

وتولى بونجو السلطة في عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي حكم البلاد منذ عام 1967. ويقول المعارضون إن الأسرة لم تفعل الكثير لتقاسم ثروة الولاية من النفط والتعدين مع سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

اندلعت اضطرابات عنيفة بعد فوز بونجو المثير للجدل في انتخابات عام 2016، وكانت هناك محاولة انقلاب فاشلة في عام 2019.

وقال ضباط الجابون، الذين يطلقون على أنفسهم اسم لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات، إن البلاد تواجه "أزمة مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية حادة"، وأن التصويت الذي أجري في 26 أغسطس لم يكن ذا مصداقية.

وقالوا أيضًا إنهم اعتقلوا نجل الرئيس نور الدين بونغو فالنتين وآخرين بتهمة الفساد والخيانة.

وقال قائد الحرس الجمهوري نجويما لصحيفة لوموند إنه لم يتم اختيار زعيم لكن سيعقد اجتماع يوم الأربعاء لاتخاذ القرار.

وقال: "الجميع سيطرح أفكارا وسيتم اختيار أفضلها وكذلك اسم الشخص الذي سيقود الفترة الانتقالية".