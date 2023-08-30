هيثم شاكر يطرح أحدث أغنياته "بشوف عيونك"

طرح النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه على اليوتيوب التي تحمل اسم "بشوف عيونك" من كلمات محمد شافعي وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

https://youtu.be/u-LT7vRSK1I?si=P5b14KEL5InBBt9m

رنة خلخال قدمت حالة نجاح كبيرة

وطرح مؤخرا النجم هيثم شاكر أحدث أغنيته الجديدة على يوتيوب، ولاقت نجاحا كبيرا في نسب المشاهدة والتي تحمل اسم "رنة خلخال" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

ألبوم جديد في الطريق لهيثم شاكر

ويستعد هيثم شاكر لطرح ألبومه الجديد الذي انتهى مؤخرا من تسجيل أغلب أغنياته، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، منهم: أحمد إبراهيم، محمد يحيى، عزيز الشافعي، وليد سعد، تامر حسين.