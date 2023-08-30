الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيثم شاكر يطرح أحدث أغنياته "بشوف عيونك"

هيثم شاكر
هيثم شاكر

طرح النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه على اليوتيوب التي تحمل اسم "بشوف عيونك" من كلمات محمد شافعي وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

https://youtu.be/u-LT7vRSK1I?si=P5b14KEL5InBBt9m

رنة خلخال قدمت حالة نجاح كبيرة

وطرح مؤخرا النجم هيثم شاكر أحدث أغنيته الجديدة على يوتيوب، ولاقت نجاحا كبيرا في نسب المشاهدة والتي تحمل اسم "رنة خلخال" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

txt

هيثم شاكر يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "رنة خلخال" (فيديو)

txt

هيثم شاكر يكشف عن تحضيره برنامجًا غنائيًا كبيرًا بإنتاج ضخم

ألبوم جديد في الطريق لهيثم شاكر

ويستعد هيثم شاكر لطرح ألبومه الجديد الذي انتهى مؤخرا من تسجيل أغلب أغنياته، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، منهم: أحمد إبراهيم، محمد يحيى، عزيز الشافعي، وليد سعد، تامر حسين.

أغنية صاحب الجمال هيثم شاكر أغنية هيثم شاكر ألبوم هيثم شاكر الجديد اغاني هيثم شاكر البوم هيثم شاكر

مواد متعلقة

بالأسماء.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

في عيد ميلاده.. أزمات تعرض لها الفنان هيثم شاكر خلال مسيرته

هيثم شاكر يتصدر ترند يوتيوب بـ"حكايتنا كملت"

عقب طرحها بساعات.. "حكايتنا كملت" لهيثم شاكر تتصدر "ترند يوتيوب"

هيثم شاكر يطرح أحدث أعماله الغنائية "حكايتنا كملت" (فيديو)

على الحجار يطرح أحدث أغنياته "وحدى" بتوقيع الشاعر محمد العسيرى

انتعاشة فنية لـ إليسا بألبوم جديد وحفلات غنائية.. اعرف التفاصيل

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

علامة تستطيع الأم من خلالها التأكد من شبع رضيعها من الرضاعة الطبيعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)