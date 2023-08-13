الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيثم شاكر يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "رنة خلخال" (فيديو)

هيثم شاكر
هيثم شاكر

طرح اليوم الأحد المطرب هيثم شاكر أحدث أعماله الغنائية بعنوان “رنة خلخال” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون هيثم شاكر في أغنية “رنة خلخال” مع كل من الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، والملحن كريم محسن، والموزعان الموسيقيان إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وعازف الجيتار أحمد حسين، وصوليست محمود شاهي.

وتقول كلمات أغنية “رنة خلخال”: “رنة خلخال.. خلخال عملت زلزال.. زلزال مشيتها تهز الأرض وبتوقع في جبال رنة خلخال والعقد خيال العين مرسومة وشفايفها لوحدها.. موال العود موعود وعاوز عواد مظبوط لا متكرر ولا متعاد قضى نص جمال الكون فيكي دلعك ده معدي حدود وبلاد رنة خلخال.. خلخال عملت زلزال.. زلزال مشيتها تهز الأرض وبتوقع في جبال رنة خلخال والعقد خيال العين مرسومة وشفايفها لوحدها موال ده جمال سنيه.. فستانها ده إيه؟ مشيتها مع الكعب العالي.. ومحبش ليه؟ تقاطيعها بيور لا هلف وأدور تتكلم والحلوين يقفوا قدامها طابور العود موعود وعاوز عواد مظبوط لا متكرر ولا متعاد قضى نص جمال الكون فيكي دلعك ده معدي حدود وبلاد رنة خلخال.. خلخال عملت زلزال.. زلزال مشيتها تهز الأرض وبتوقع في جبال رنة خلخال والعقد خيال العين مرسومة وشفايفها لوحدها موال”.

أخر أعمال هيثم شاكر الغنائية

وكان هيثم شاكر طرح الفترة الماضية أغنية بعنوان “حكايتنا كملت” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون هيثم شاكر في أغنية “حكايتنا كملت” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن محمد الصاوى والموزع الموسيقي شريف مكاوى.

 

المطرب هيثم شاكر هيثم شاكر رنة خلخال أغنية “رنة خلخال” يوتيوب حكايتنا كملت

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