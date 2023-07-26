الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم شاكر يكشف عن تحضيره لبرنامج غنائي كبير بإنتاج ضخم

الفنان هيثم شاكر
الفنان هيثم شاكر

كشف الفنان هيثم شاكر، تفاصيل جديدة عن آخر أعماله “حكايتنا كملت”.

وقال شاكر في مداخله هاتفية على قناة DMC، اليوم الأربعاء، أن أغنية “حكايتنا كملت” من الأنواع المفضلة لديها في الأداء والغناء، خاصا وأن الجمهور يميل أكثر للأغاني الهادئة والرومانسية، مشيرا إلى أن ينوي إطلاق عمل غنائي جديد من المنتظر إنطلاقه بعد شهر من الآن.

وأكد أن هناك “تراك” شهريا سيطرح في الأسواق بشكل عام، ليس له علاقة بالألبوم أو الألبومات القادمة، مضيفًا أن اختياراته تتمثل في أن تكون جميع عناصر الأغنية كامله بنسبة 90 % من اللحن والكلمات.

وأوضح أن أي عمل فني لا بد أن يكون فيه دور اقتنع به، وحاليا ليس لديه أي عمل تمثيل أو فني، مختتمًا أنه يقوم حاليا بتحضير برنامج غنائي كبير وعلي مستوى إنتاج ضخم خلال الفترة الحالية.

هيثم شاكر الفنان هيثم شاكر أغنية “حكايتنا كملت

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